CDSHotels: risultati positivi per il 2024 e previsioni in forte aumento

CDSHotels, uno dei principali gruppi alberghieri ubicati nel Sud Italia, chiude i primi otto mesi del 2024 con un bilancio estremamente positivo, nonostante un contesto generale difficile.

La crescita del fatturato da inizio anno a fine agosto si attesta all’8% rispetto al 2023, consolidando il trend positivo degli ultimi anni.

Ada Miraglia, Direttore commerciale di CDSHotels

«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti» afferma Ada Miraglia, Direttore commerciale di CDSHotels. «La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo, anche in un anno complesso dovuto ad una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking - nella prima parte dell’anno - seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute. Persino il settore MICE ha registrato molte prenotazioni sotto data, impensabile sino a pochissimi anni fa, a riprova che anche le aziende sono caute prima di spendere e cercano di ridurre i costi. Malgrado il contesto difficoltoso i numeri dimostrano la solidità del nostro gruppo e la fedeltà dei nostri ospiti, italiani e stranieri».

CDSHotels: +12% su villaggi turistici e boom di prenotazioni fino a dicembre

CDSHotels Terrasini Città del Mare a Terrasini (Pa) e Riva Marina Resort a Carovigno (Br) si distinguono come tra i maggiori protagonisti di questa crescita, registrando rispettivamente un incremento del +17% e del 13%.

A livello complessivo, il gruppo ha registrato un incremento di fatturato del 12% sul segmento di prodotto villaggi turistici e del 4% sugli hotel, consolidando così la propria posizione di rilievo nel mercato dell’ospitalità in Puglia e Sicilia.

Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture e l’occupazione per ottobre in costante crescita.

Il mercato italiano ha mantenuto e quello straniero ha avuto un incremento del 12% rispetto al 2023, stesso incremento percentuale registrato nel 2023 rispetto al 2022. Primo mercato la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania e Svizzera.

CDSHotels: crescita a doppia cifra attesa nel 2024

Sul fronte dell’intermediazione, CDSHotels mantiene un perfetto equilibrio tra prenotazioni dirette e intermediate: il 39% del fatturato proviene da prenotazioni dirette, mentre il restante 61% è suddiviso tra gruppi, MICE e altre prenotazioni intermediate.

«I dati raggiunti e il quadro positivo che si presenta ci portano a ipotizzare di chiudere l’anno con una crescita a doppia cifra rispetto al 2023,» conclude Ada Miraglia. «Questo conferma il trend positivo che abbiamo visto negli ultimi anni, rendendo CDSHotels sempre più una destinazione preferita da turisti italiani e internazionali.»

CDSHotels conta attualmente 12 strutture, tra hotel e resort, dislocate tra Puglia e Sicilia. Il gruppo offre un’esperienza unica di ospitalità italiana, combinando il servizio di pregio e la tranquillità dei suoi hotel con l’accoglienza informale e familiare dei suoi villaggi turistici e continua a distinguersi come uno dei principali operatori nel settore dell’ospitalità del Sud Italia.

© Riproduzione riservata