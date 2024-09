Pannocchie, uva e altri affari: la guida dei prezzi dei prodotti autunnali

Con l’arrivo dell’autunno, i consumatori possono approfittare di alcuni prodotti stagionali particolarmente convenienti. Tra questi, spiccano le pannocchie a 5 euro/Kg, l’uva da tavola a 1,40 euro/Kg e la zucca a 0,60 euro/Kg. La nuova guida della Borsa merci telematica italiana (Bmti), in collaborazione con Italmercati rete d'Imprese e Consumerismo No Profit, offre un quadro dettagliato sui prezzi e la qualità dei prodotti disponibili sul mercato.

La frutta e la verdura d'autunno che conviene comprare

Secondo il report "Borsa della Spesa", il cambiamento delle temperature ha spostato l’interesse verso acquisti autunnali, relegando i prodotti estivi a un secondo piano. L’uva Italia, infatti, continua a dominare il mercato, con un prezzo medio accessibile di 1,40 euro/Kg.

In campo ortofrutticolo, la zucca, in particolare le varietà Moscata di Provenza e Lunga Violina, è attualmente di ottima qualità e disponibile a un prezzo competitivo di 0,60 euro/Kg. Anche le patate italiane vedono un calo dei prezzi, ora attestate intorno a 0,75 euro/Kg, grazie all’aumento della disponibilità di prodotto.

Per quanto riguarda le verdure, i prezzi di carote e cipolle dorate restano stabili, oscillando tra 0,70 e 0,90 euro/Kg. Le ultime disponibilità di melanzane coltivate in piena aria stanno per lasciare spazio ai prodotti serra, segnando la transizione verso le coltivazioni invernali.

Nel settore ittico, si segnala il consumo di musdea (o musdella), un pesce dalle carni bianche e delicate, disponibile a un prezzo medio tra 3,00 e 3,50 euro/Kg. Le pannocchie, invece, rimangono un’ottima scelta per i crostacei, proposte a 5,00 euro/Kg.

Per quanto riguarda la carne, i prezzi delle carni bovine si mantengono stabili. I tagli del quarto posteriore di scottona oscillano tra 8,95 e 9,35 euro/Kg, mentre i tagli del quarto posteriore di vitellone si trovano tra 8,00 e 8,40 euro/Kg.

