Francesca Barone è la nuova sales director retail di Kraft Heinz Italia

Kraft Heinz Italia ha annunciato l’ingresso di Francesca Barone nel ruolo di sales director retail, aggiungendosi al Leadership Team nazionale. Barone avrà la responsabilità di delineare e implementare la strategia commerciale del canale Retail, consolidando l’organizzazione interna, sviluppando i talenti del team e rafforzando le relazioni con i clienti, con l’obiettivo di raggiungere i target di business definiti dal piano strategico dell’azienda.

Barone è laureata presso l’Università Bocconi di Milano e vanta un’esperienza ventennale maturata in aziende come Henkel, Unilever e Coca Cola HBC, ricoprendo ruoli di rilievo nel customer e project management sia a livello italiano che EMEA. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato nazionale e alla sua competenza in customer, category e project management, Barone ha lasciato un segno importante sulle performance aziendali delle realtà in cui ha operato.

«Lascio alle spalle - ha dichiarato Barone - una bellissima esperienza professionale, durata 12 anni, per unirmi ora al Team Italia di Kraft Heinz, dove la creatività, l’ownership e la passione che ho constatato da qualche giorno, lasciano intravedere un grande progetto di squadra con clienti e consumatori al centro, e sono davvero onorata di poter contribuire alla sua realizzazione con la mia esperienza».

A completare il quadro di leadership commerciale di Kraft Heinz Italia, il canale della ristorazione, gli alimenti per l’infanzia e l’export sono sotto la guida di Carmelo Greco, Sales Director Away from Home, Specialist e Export. Kraft Heinz conferma così la propria attenzione nel consolidare il team manageriale per rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano e rispondere alle sfide future del settore retail.

