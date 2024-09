David Martínez Fontano nuovo ceo di Metro Italia

David Martínez Fontano è il nuovo chief executive officer di Metro Italia. Martínez Fontano, con una lunga esperienza nel Gruppo Metro e una profonda conoscenza del mercato italiano, è pronto a guidare l'azienda verso una nuova fase di crescita e sviluppo.

Il manager, che vanta un'esperienza di quattro anni in Italia nel settore della logistica, porterà in Metro Italia una visione strategica focalizzata sulla multicanalità, la digitalizzazione e la valorizzazione delle filiere locali. L'obiettivo è consolidare ulteriormente la posizione di leader di mercato e offrire ai clienti del settore Horeca soluzioni sempre più innovative e personalizzate.

«Sono entusiasta di questa nuova sfida - ha dichiarato David Martínez Fontano - L'Italia è un mercato dinamico e ricco di opportunità, e Metro Italia ha un ruolo fondamentale nel supportare la crescita dei nostri clienti. Il mio impegno sarà quello di continuare a rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento, promuovendo l'eccellenza gastronomica italiana e investendo nello sviluppo delle nostre persone».

Metro Italia è un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca. Foto: shutterstock

Prima di assumere la guida di Metro Italia, Martínez Fontano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all'interno del Gruppo Metro, sia in Spagna che in Germania. La sua esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del settore lo rendono la figura ideale per guidare l'azienda verso il futuro.

