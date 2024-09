Fico rinasce come Grand Tour d'Italia: una nuova vita per il parco di Farinetti

Dopo quasi un anno di chiusura, il parco agroalimentare Fico di Oscar Farinetti riapre le porte al pubblico, proponendosi in una veste completamente rinnovata. Il progetto ambizioso, nato nel 2017 con l'obiettivo di diventare la "Disneyland del cibo" italiano, cambia pelle e si trasforma in Grand Tour d'Italia, un viaggio gastronomico attraverso tutte le regioni italiane.

Fico di Oscar Farinetti è pronto a riaprire, ma si chiamerà Grand Tour d'Italia (Shutterstock)

Inaugurato all'indomani dell'Expo di Milano, Fico aveva suscitato grandi aspettative e attirato importanti investimenti. Tuttavia, nonostante un'intensa attività promozionale, il parco non è riuscito a consolidare il proprio successo, registrando una progressiva diminuzione di visitatori. La riapertura è accompagnata da alcune novità significative. Gli animali vivi, presenti nelle prime versioni del parco, lasciano spazio ad altre attrazioni, come una pista di go-kart. Al centro del progetto ci saranno venti ristoranti, ciascuno dedicato a una regione italiana, per offrire ai turisti internazionali un'esperienza culinaria completa e variegata.

Il Grand Tour d'Italia si inserisce in un contesto turistico particolarmente favorevole per Bologna. Negli ultimi anni, la città ha registrato un boom di visitatori attratti dalla sua ricca offerta enogastronomica. Il nuovo parco si propone come una tappa obbligata per chi desidera scoprire i sapori d'Italia.

© Riproduzione riservata