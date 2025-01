My Selection 2025: l'Aceto Balsamico di Modena IGP nei panini di McDonald's

Nell'edizione 2025 della linea premium di burger My Selection, McDonald's rinnova l'utilizzo dell'Aceto Balsamico di Modena IGP, proseguendo la collaborazione avviata nel 2018 per valorizzare i prodotti italiani certificati Dop e Igp. Per questa edizione, l'azienda prevede di acquistare circa quattro tonnellate di Aceto Balsamico di Modena IGP, ingrediente principale della ricetta “My Selection Bbq”, che abbina coleslaw e salsa bbq con l'aceto certificato.

L'Aceto Balsamico di Modena IGP protagonista del nuovi My Selection Bbq di McDonald's

La gamma My Selection 2025 comprende altre due proposte: “My Selection Speck & Salsa Radicchio e Mela”, con Speck Alto Adige Igp, Radicchio di Chioggia Igp, Mela Alto Adige Igpe scamorza affumicata, e “My Selection Asiago DOP & Bacon”, con Asiago DOP e salsa alle cipolle caramellate. Dal suo lancio nel 2018, My Selection ha superato i 100 milioni di panini venduti. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di McDonald's volto a promuovere la qualità delle materie prime italiane e il legame con i territori di produzione. Per l'edizione 2025, il marchio prevede l'acquisto di circa 170 tonnellate di ingredienti certificati Dop e Igp per i panini e le Pepite, consolidando il supporto alla filiera agroalimentare locale. «L'Aceto Balsamico di Modena IGP è stato uno degli ingredienti parte di My Selection fin dalla sua prima edizione, all'interno di una delle ricette più apprezzate», ricorda Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald's Italia. «Questo accordo segna un ulteriore passo nel nostro percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane che ci consente, dal 2008, di portare ingredienti Dop e Igp legati ai propri straordinari territori, in tutti i ristoranti McDonald's d'Italia».

«Siamo molto soddisfatti della collaudata collaborazione con McDonald's che va avanti dal 2018», dichiara Federico Desimoni, direttore del Consorzio. «La presenza del nostro prodotto in un canale alternativo a quelli di distribuzione tradizionale ci ha consentito di raggiungere fasce di consumatori più giovani in ambiti ed abbinamenti alternativi a quelli classici. L'Aceto Balsamico di Modena IGP è un prodotto estremamente versatile e ben si sposa sia con piatti raffinati della ristorazione sia con gli hamburger della famosa catena che da anni con My Selection diffonde, valorizza e promuove i prodotti di eccellenza dei territori consapevole dell'importanza della qualità di materie prime italiane». Dal 2008, McDonald's Italia ha introdotto nei propri menu 22 ingredienti certificati Dop e Igp, per un totale di oltre 8mila tonnellate di materie prime utilizzate. Il progetto è supportato dalla partnership con Fondazione Qualivita, che ha contribuito al rafforzamento delle filiere certificate e al loro inserimento nel contesto della ristorazione veloce.

© Riproduzione riservata