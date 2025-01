Cuba: incidente stradale per turisti italiani, morta la coordinatrice del gruppo

Un incidente stradale avvenuto il 16 gennaio a Cienfuegos, Cuba, ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani, provocando la morte di due persone: la coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, di "Avventure nel mondo" e l'autista cubano del minibus incidentato. L'incidente è avvenuto al chilometro 209 dell'autostrada nazionale nei pressi del comune di Aguada de Pasajeros.

Patrizia Crisolini Malatesta, coordinatrice del viaggio deceduta a Cuba

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, al vaglio delle autorità cubane. Secondo i media locali, tra cui Diario De Cuba, il minibus della compagnia statale Transtur si sarebbe scontrato con la ringhiera in cemento di un ponte, uscendo poi di strada. Il mezzo si trovava in viaggio con nove persone a bordo, inclusi i sette turisti italiani. Avventure nel Mondo, tour operator del gruppo coinvolto, ha confermato che due persone sono state sottoposte a intervento chirurgico ma sono attualmente fuori pericolo, mentre altre quattro hanno riportato contusioni. L'ambasciata d'Italia a L'Avana, in collaborazione con la Farnesina, sta offrendo assistenza ai connazionali coinvolti, mantenendo contatti con il personale medico e il tour operator.

© Riproduzione riservata