Città di Castello avrà una tartufaia pubblica: 5mila mq per coltivazione e ricerca

A Città di Castello, in provincia di Perugia, nascerà nel 2027 la prima tartufaia pubblica, un'area verde comunale di circa 5mila metri quadrati destinata alla sperimentazione delle tecniche di coltivazione del tartufo, alla formazione e alla promozione delle risorse del territorio. Il progetto coinvolgerà anche le scuole e punta a valorizzare il legame tra ambiente, filiera gastronomica e sviluppo economico locale.

A Città di Castello sarà realizzata una tartufaia pubblica vicino al centro storico: il progetto partirà nel 2027

Una tartufaia pubblica vicino al centro storico

L'area individuata dal Comune si trova nelle vicinanze del centro storico di Città di Castello, a poca distanza da una scuola media e da alcuni impianti sportivi. Qui saranno messe a dimora piante di specie idonee e micorrizate, ovvero che presentano un'associazione simbiotica tra le radici e il fungo, condizione necessaria per favorire la formazione del tartufo. L'iniziativa avrà una doppia funzione: da un lato promuovere la conoscenza del tubero nelle sue diverse varietà, comprese quelle pregiate che crescono spontaneamente nei boschi; dall'altro verificare sul campo le possibilità di sviluppo delle tecniche di coltivazione basate sulla collaborazione naturale tra piante e funghi. La tartufaia dovrà diventare un laboratorio di sperimentazione, nel quale osservare i risultati delle diverse metodiche e approfondire le potenzialità produttive di queste coltivazioni.

Sperimentazione, scuole e valorizzazione della filiera

Il progetto non si limiterà agli aspetti agricoli. Tra gli obiettivi figurano anche la realizzazione di percorsi educativi e didattici rivolti alle scuole di diverso grado, per avvicinare gli studenti alla conoscenza degli ecosistemi boschivi, delle caratteristiche del tartufo e delle tecniche che ne consentono la coltivazione. La prospettiva è quella di valorizzare le risorse naturali anche sotto il profilo economico, creando occasioni di sviluppo per il comparto boschivo, il turismo e la gastronomia. Un approccio che collega quindi la tutela dell'ambiente alle opportunità per le attività che operano lungo la filiera del tartufo, dalla raccolta alla ristorazione. La proposta è stata avanzata dall'associazione Tartufai Altotevere, in collaborazione con il Comune di Città di Castello e Afor Umbria. La presentazione è avvenuta nell'ambito delle iniziative della 46ª edizione del Salone nazionale del tartufo bianco pregiato, in programma a Città di Castello.

Il progetto sarà realizzato nel 2027