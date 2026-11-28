Marco Perti, fondatore insieme alla compagna Madi Cattaruzzi di Cruna di Subida, wine country house sulle colline di Cormons (Go), è morto a 55 anni in un incidente stradale nella serata di venerdì 27 novembre. La notizia ha scosso la comunità locale e il mondo dell’ospitalità del Collio, dove l’imprenditore aveva avviato nel 2023 il progetto nato dalla passione per il vino e dal legame con il territorio.

Addio a Marco Perti, imprenditore dell'ospitalità del Collio

L'incidente mortale a Cormons

L’incidente è avvenuto lungo via Subida, sulla strada che da Cormons conduce a Plessiva. Perti era al volante della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica in cemento armato. Rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Il progetto di ospitalità di Cruna di Subida

Con una formazione in ambito tecnologico e una passione per l’enogastronomia e la vita all’aria aperta, Perti aveva trovato nell’ospitalità il modo di dare una dimensione professionale ai propri interessi. Insieme alla compagna aveva così dato vita a Cruna di Subida, una country house di sei camere ricavata da una dimora centenaria (che ora rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione). «A un certo punto abbiamo capito che quel luogo esisteva già. Dovevamo solo ascoltarlo» raccontava a proposito della nascita del progetto. L’idea dei due era quella di accogliere i viaggiatori in un ambiente familiare e far conoscere loro il Collio attraverso ciò che loro stessi amavano di questa terra.

Marco Perti insieme alla compagna Madi Cattaruzzi