A 55 ANNI
Il Collio piange Marco Perti, imprenditore dell'ospitalità morto in un incidente
Aveva 55 anni e nel 2023 aveva fondato Cruna di Subida, wine country house sulle colline di Cormons (Go), insieme a Madi Cattaruzzi, compagna di vita e di lavoro, con cui condivideva la passione per l'enogastronomia
Marco Perti, fondatore insieme alla compagna Madi Cattaruzzi di Cruna di Subida, wine country house sulle colline di Cormons (Go), è morto a 55 anni in un incidente stradale nella serata di venerdì 27 novembre. La notizia ha scosso la comunità locale e il mondo dell’ospitalità del Collio, dove l’imprenditore aveva avviato nel 2023 il progetto nato dalla passione per il vino e dal legame con il territorio.
L'incidente mortale a Cormons
L’incidente è avvenuto lungo via Subida, sulla strada che da Cormons conduce a Plessiva. Perti era al volante della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica in cemento armato. Rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.
Il progetto di ospitalità di Cruna di Subida
Con una formazione in ambito tecnologico e una passione per l’enogastronomia e la vita all’aria aperta, Perti aveva trovato nell’ospitalità il modo di dare una dimensione professionale ai propri interessi. Insieme alla compagna aveva così dato vita a Cruna di Subida, una country house di sei camere ricavata da una dimora centenaria (che ora rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione). «A un certo punto abbiamo capito che quel luogo esisteva già. Dovevamo solo ascoltarlo» raccontava a proposito della nascita del progetto. L’idea dei due era quella di accogliere i viaggiatori in un ambiente familiare e far conoscere loro il Collio attraverso ciò che loro stessi amavano di questa terra.
Da qui la scelta di proporre una colazione con prodotti locali e di far conoscere agli ospiti i vini di famiglia, oltre a suggerire itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo. Attraverso Cruna di Subida, dunque, Perti e Cattaruzzi avevano costruito un’attività che rispecchiava il loro modo di vivere il territorio, mantenendo uno stretto rapporto con le realtà locali e facendo della struttura un punto di partenza per scoprire il Friuli Venezia Giulia. Un percorso iniziato appena tre anni fa e che Perti aveva condiviso con la compagna, nella vita come nel lavoro.