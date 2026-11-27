BEAUTY
Donne Fittipaldi debutta nella cosmetica con le uve e l'olio di Bolgheri
Il progetto “Donne Fittipaldi Beauty”, ideato da Carlotta Fittipaldi Menarini e sviluppato da un laboratorio fiorentino, comprende tre prodotti per la cura del viso e del corpo realizzati con materie prime locali
Donne Fittipaldi, l’azienda agricola di Bolgheri (Li) tutta al femminile, amplia il proprio universo e presenta “Donne Fittipaldi Beauty”, la prima linea cosmetica dell’azienda fondata nel 2004 da Maria Fittipaldi Menarini insieme alle quattro figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina. Il progetto nasce da un’idea di Carlotta Fittipaldi Menarini e porta nella skincare due elementi identitari della Tenuta: le uve di Cabernet Franc coltivate a Bolgheri e l’olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi. Un nuovo percorso che unisce territorio, ricerca cosmetica e cura di sé.
Donne Fittipaldi Beauty: dal vino e dall’olio alla cosmetica
La sensibilità per la bellezza appartiene da sempre alla storia della famiglia. Accanto al vino, Maria Fittipaldi Menarini ha coltivato anche la passione per la creazione di preziosi gioielli, espressione di un’attenzione particolare alla materia, alle forme e ai dettagli. Una vocazione creativa che oggi trova una nuova declinazione nel mondo beauty. La linea comprende tre prodotti:
- Acino è lo scrub viso e corpo realizzato con bucce essiccate di uva Cabernet Franc e olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi.
- Luce è la crema viso formulata con cellule staminali dell’uva e olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi, pensata per donare alla pelle morbidezza e luminosità.
- Attimo è la crema corpo, formulata con gli stessi elementi e studiata per nutrire la pelle e renderla morbida ed elastica.
Da Bolgheri a Firenze, una linea cosmetica tutta toscana
Da Bolgheri a Firenze, il progetto segue un filo interamente toscano. Le materie prime nascono tra i filari e gli ulivi della costa, mentre formulazione e produzione avvengono a Firenze, città da secoli legata alla cultura delle essenze, della cosmesi e della cura del corpo. Una tradizione che affonda le radici nel Rinascimento, quando l’arte degli speziali e la conoscenza delle materie naturali contribuirono a fare di Firenze uno dei centri della cultura profumiera italiana. Caterina de’ Medici portò poi questa sensibilità alla corte di Francia, contribuendo alla sua diffusione in Europa.
A sviluppare e produrre Donne Fittipaldi Beauty è “Laboratori Hur” di Firenze, fondato da Roberto Bonfanti, la cui esperienza nasce da una formazione in agronomia e si è sviluppata nel campo delle biotecnologie applicate alla cosmetica. Con Donne Fittipaldi Beauty, la famiglia apre così un nuovo capitolo della propria storia. Dopo il vino e l’olio, anche la bellezza diventa un modo per raccontare la Toscana, attraverso le sue materie prime, la ricerca e una sensibilità profondamente femminile. Acino, Luce e Attimo sono le prime espressioni di questo nuovo percorso.