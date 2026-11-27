Donne Fittipaldi, l’azienda agricola di Bolgheri (Li) tutta al femminile, amplia il proprio universo e presenta “Donne Fittipaldi Beauty”, la prima linea cosmetica dell’azienda fondata nel 2004 da Maria Fittipaldi Menarini insieme alle quattro figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina. Il progetto nasce da un’idea di Carlotta Fittipaldi Menarini e porta nella skincare due elementi identitari della Tenuta: le uve di Cabernet Franc coltivate a Bolgheri e l’olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi. Un nuovo percorso che unisce territorio, ricerca cosmetica e cura di sé.

Maria Fittipaldi Menarini, al centro, insieme alle quattro figlie

Donne Fittipaldi Beauty: dal vino e dall’olio alla cosmetica

La sensibilità per la bellezza appartiene da sempre alla storia della famiglia. Accanto al vino, Maria Fittipaldi Menarini ha coltivato anche la passione per la creazione di preziosi gioielli, espressione di un’attenzione particolare alla materia, alle forme e ai dettagli. Una vocazione creativa che oggi trova una nuova declinazione nel mondo beauty. La linea comprende tre prodotti:

Acino è lo scrub viso e corpo realizzato con bucce essiccate di uva Cabernet Franc e olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi.

è lo scrub viso e corpo realizzato con e olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi. Luce è la crema viso formulata con cellule staminali dell’uva e olio extravergine d’oliva Donne Fittipaldi , pensata per donare alla pelle morbidezza e luminosità.

è la crema viso formulata con , pensata per donare alla pelle morbidezza e luminosità. Attimo è la crema corpo, formulata con gli stessi elementi e studiata per nutrire la pelle e renderla morbida ed elastica.

Da Bolgheri a Firenze, una linea cosmetica tutta toscana

Da Bolgheri a Firenze, il progetto segue un filo interamente toscano. Le materie prime nascono tra i filari e gli ulivi della costa, mentre formulazione e produzione avvengono a Firenze, città da secoli legata alla cultura delle essenze, della cosmesi e della cura del corpo. Una tradizione che affonda le radici nel Rinascimento, quando l’arte degli speziali e la conoscenza delle materie naturali contribuirono a fare di Firenze uno dei centri della cultura profumiera italiana. Caterina de’ Medici portò poi questa sensibilità alla corte di Francia, contribuendo alla sua diffusione in Europa.

I tre prodotti della linea “Donne Fittipaldi Beauty”