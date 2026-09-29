Gault&Millau si presenta alla scena gastronomica italiana in vista dell’uscita della prima edizione della Guida Gialla, prevista per l’inizio del 2027. L’appuntamento è venerdì 16 ottobre a Le Fucine Gourmet di Buttrio (Udine), dove, nell’ambito della XXVII edizione di Ein Prosit, è in programma «Principi e Regine: Benvenuta Gault&Millau», una cena a quattro mani con due chef da cinque Toques. La serata sarà l’occasione per presentare il progetto editoriale e la visione con cui Gault&Millau intende entrare nel panorama della ristorazione italiana. Un appuntamento inserito in un festival che, dal 14 al 18 ottobre, porterà in Friuli-Venezia Giulia oltre novanta chef provenienti da tutto il mondo.

La guida Gault&Millau sarà presentata il 16 ottobre a Buttrio

A Buttrio due chef da cinque Toques

A firmare la cena saranno Emmanuel Pilon, chef del ristorante Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris di Monaco, e Ana Roš, chef di Hiša Franko a Kobarid. Entrambi hanno ottenuto cinque Toques nella Guida Gialla, il massimo livello della valutazione. I due chef porteranno a confronto percorsi, territori e sensibilità differenti, lavorando insieme per una delle cene a quattro mani che costituiscono uno degli appuntamenti del programma di Ein Prosit. La loro presenza servirà anche a dare una prima forma concreta alla filosofia gastronomica che Gault&Millau intende raccontare con la propria guida italiana.

La Guida Gialla arriva in Italia nel 2027

La cena di Buttrio anticipa quindi il debutto italiano di Gault&Millau, previsto per l’inizio del 2027. Attraverso Pilon e Roš, entrambi al massimo livello della classificazione della Guida Gialla, l’organizzazione presenterà anche i criteri di valutazione che accomunano gli ispettori di Gault&Millau nei diversi Paesi e che saranno alla base del lavoro in Italia. L’appuntamento di Ein Prosit diventa così una prima occasione per far conoscere al pubblico italiano il progetto prima dell’uscita della guida. Al centro della serata non ci sarà soltanto il confronto ai fornelli tra i due chef, ma anche la presentazione di come Gault&Millau intende osservare e raccontare la ristorazione italiana.

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