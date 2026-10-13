ue rappresentanti italiani entrano negli organi direttivi di Hotrec , la confederazione europea delle imprese dell’ospitalità. Roberto Calugi , direttore generale di Fipe-Confcommercio, entra nell’Executive Committee, mentre Angelo Giuseppe Candido , vicedirettore di Federalberghi, è stato eletto nel sectoral social dialogue committee. Le nomine sono state annunciate il 13 ottobre a Vilnius, durante la 93ª Assemblea dell’organizzazione.

Le due nomine rafforzano la presenza italiana nei luoghi in cui vengono definite le strategie e le priorità di Hotrec, che riunisce 47 associazioni nazionali di 36 Paesi , rappresentando oltre due milioni di imprese del settore alberghiero e della ristorazione, con circa dieci milioni di lavoratori . Calugi parteciperà all’Executive Committee, l’organo che definisce le linee strategiche della confederazione. Candido entrerà invece nel Sectoral Social Dialogue Committee, organismo dedicato al confronto con le organizzazioni europee dei lavoratori del settore.

I lavori della 93ª Assemblea di Hotrec sono dedicati anche alla definizione delle priorità per il prossimo biennio. Tra i temi al centro del confronto figurano la carenza di manodopera, le prospettive di crescita delle imprese, la transizione digitale e sostenibile e la semplificazione normativa. Federalberghi e Fipe-Confcommercio partecipano ai lavori con l’obiettivo di contribuire all’indirizzo delle politiche europee per l’ospitalità e la ristorazione. Tra le questioni rilevanti per il comparto c’è anche il riconoscimento del turismo come priorità strategica nelle politiche dell’Unione europea, in un contesto in cui le decisioni comunitarie incidono sulle condizioni operative delle imprese e sull’organizzazione del lavoro.