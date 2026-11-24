In vista dell'uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, il nuovo film dei Marvel Studios atteso nei cinema italiani dal 16 dicembre, Kfc, nota catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, ha lanciato un menu ispirato a Doctor Doom, uno dei cattivi più famosi dell'universo Marvel. Disponibile nei ristoranti italiani della catena dal 24 novembre al 5 gennaio 2027, la proposta rientra nella più grande collaborazione commerciale mai realizzata dal marchio a livello globale, con oltre 100 Paesi coinvolti. L'operazione prevede, oltre all'introduzione di nuovi prodotti, confezioni a tema, personaggi da collezione e iniziative dedicate agli appassionati della saga.

Doctor Doom, uno dei cattivi più famosi dell’universo Marvel

Kfc e Marvel: cosa prevede il menu ispirato a Doctor Doom

Sul fronte gastronomico, la principale novità riguarda le salse e i condimenti sviluppati per l'occasione. Fra questi figurano la “Doom Cola”, una glassa dolce e caramellata alla cola con leggere note affumicate di barbecue, la “Smoky Green Mayo” e il “Doom Dust”, un condimento dal colore verde acceso che combina le note affumicate del lime tostato con quelle del peperoncino. I tre ingredienti caratterizzano buona parte del menu, a partire dal “Doom Burger”, preparato con pollo secondo la ricetta Original Recipe di Kfc, lattuga, cetriolini, formaggio e le due salse, racchiusi in un panino con semi di sesamo nero.

Il “Doom Burger”

La collaborazione interessa anche alcuni dei prodotti più rappresentativi della catena, come il tradizionale secchiello di pollo fritto, che per l'occasione prende il nome di “Doom Bucket” e propone filetti o alette accompagnati dalle nuove salse e dal condimento speziato. A completare il menu ci sono le “Doom Loaded Fries”, patatine speziate servite con “Smoky Green Mayo” e “Doom Cola”, e il “Sundae Deluxe”, un gelato soft alla vaniglia con topping galak al pistacchio e crumble di cacao.

Il “Doom Bucket”

Kfc, le statuette da collezione e le confezioni in edizione limitata

«Questa è la collaborazione più estesa mai realizzata da Kfc e non vediamo l'ora di accogliere i clienti nella nostra interpretazione dell'Mcu» ha dichiarato il global ceo Scott Mezvinsky. L'accordo con Marvel Studios si estende infatti anche al merchandising: acquistando un prodotto del menu “Doom”, i clienti potranno ricevere, fino a esaurimento scorte, una delle cinque statuette da collezione alte otto centimetri che raffigurano il colonnello Sanders in versione “Avengers: Doomsday”. Anche le confezioni dei prodotti saranno personalizzate, con una grafica scura, rivetti dall'effetto metallico e la maschera di “Doctor Doom”.

Le cinque statuette che raffigurano il colonnello Sanders in versione “Avengers: Doomsday”