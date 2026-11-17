La Turchia supera l’Italia e conquista il primo posto al mondo per numero di riconoscimenti Unesco legati al cibo. Con sette tradizioni alimentari iscritte nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità, Ankara scavalca il Bel Paese, fermo a sei e ora appaiato all’Azerbaijan. Il sorpasso arriva in un momento in cui cresce l’attenzione internazionale verso il valore culturale dell’alimentazione: sono ormai 78, infatti, le tradizioni, le pratiche sociali, i riti legati al cibo e all'alimentazione riconosciuti dall’Unesco.

Cibo, l'Italia perde il primato mondiale Unesco: davanti ora c'è la Turchia

I riconoscimenti Unesco legati al cibo sono in continua crescita

A ricostruire l’evoluzione di questo fenomeno è il secondo rapporto su “Cibo e cultura”, curato da Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza di Roma. Lo studio è stato presentato alle Nazioni Unite in occasione della prima “Giornata mondiale della dieta mediterranea” e ripercorre un processo avviato nel 2010, quando proprio la dieta mediterranea ottenne il riconoscimento Unesco. Da allora, il numero delle candidature è cresciuto progressivamente, coinvolgendo Paesi e tradizioni gastronomiche di ogni parte del mondo.

Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza di Roma

Un’accelerazione particolarmente evidente negli ultimi anni, come sottolinea lo stesso Petrillo: «Solo per citare gli ultimi quattro anni, il numero di riconoscimenti legati al cibo è aumentato in modo esponenziale: nel 2023, 5 riconoscimenti, nel 2024 9, nel 2025 12 e a dicembre 2026 l'Unesco valuterà ulteriori 13 richieste di riconoscimenti di tradizioni alimentari come patrimonio culturale». Una crescita che ha modificato anche gli equilibri della classifica internazionale, fino al cambio al vertice registrato nel 2026.

Come la Turchia ha superato l'Italia nella classifica Unesco

A favorire l’avanzata della Turchia sono state soprattutto le candidature presentate negli ultimi tre anni, con una particolare attenzione alle tradizioni alimentari condivise con altri Paesi della stessa area geografica. Una strategia che ha permesso ad Ankara di raggiungere quota sette riconoscimenti, mentre l’Italia è rimasta a sei: dieta mediterranea, arte del pizzaiuolo napoletano, transumanza, viticoltura ad alberello di Pantelleria, cerca e cavatura del tartufo e cucina italiana. Alle spalle di Turchia, Italia e Azerbaijan figurano Tunisia, Arabia Saudita, Marocco e Oman, ciascuno con quattro riconoscimenti.

La Turchia supera l'Italia: è prima al mondo per riconoscimenti Unesco legati al cibo