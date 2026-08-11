C’è la pasta fresca preparata come si è sempre fatto in famiglia, ci sono i dolci legati alle feste e alle ricorrenze e ci sono quei piatti che, spostandosi di pochi km, possono cambiare nome, ingredienti e procedimento. Nasce da questo patrimonio il nuovo Ricettario Cesarine, una raccolta gratuita online di ricette della cucina domestica italiana, messe insieme grazie alla più antica rete di cuoche e cuochi di casa del Paese. Un modo per portare fuori dalle cucine delle famiglie preparazioni che spesso non arrivano nei ristoranti e che continuano a essere tramandate di generazione in generazione.

Il Ricettario Cesarine raccoglie i piatti tramandati nelle cucine di casa

La cucina di casa come patrimonio diffuso

Il punto di partenza, del resto, è proprio la cucina di casa, quella che difficilmente può essere racchiusa in una manciata di piatti conosciuti in tutto il mondo. Il patrimonio gastronomico italiano cambia da regione a regione, ma anche da provincia a provincia e, spesso, persino da un paese a quello vicino. A fare la differenza sono le materie prime disponibili, la stagionalità, le abitudini locali e soprattutto le famiglie, che nel tempo hanno custodito e adattato ricette, tecniche e gesti quotidiani. Il Ricettario Cesarine prova a raccogliere una parte di questa memoria, mettendo insieme grandi classici della pasta fresca, dolci della tradizione e preparazioni meno conosciute legate alle diverse identità gastronomiche locali.

È, in fondo, lo stesso patrimonio che Cesarine racconta ogni giorno attraverso le proprie esperienze gastronomiche nelle case italiane. Ogni anno migliaia di viaggiatori, italiani e stranieri, scelgono infatti di entrare nelle cucine della rete per conoscere direttamente chi prepara quei piatti e imparare ricette tramandate all’interno delle famiglie. Da qui è nata l’idea di riunire alcune delle preparazioni più amate in una raccolta accessibile a tutti, così che chi ha partecipato a un’esperienza possa ritrovarle anche una volta tornato a casa e chi ancora non conosce questo mondo possa avvicinarsi alla cucina domestica italiana.

Dalle famiglie al ricettario

Dietro una ricetta, d’altra parte, ingredienti e procedimenti raccontano soltanto una parte della storia. Ci sono i territori nei quali quel piatto è nato, le occasioni in cui viene preparato e soprattutto le persone che ne hanno conservato il sapere. È questo passaggio da una generazione all’altra ad aver permesso a molte specialità locali di arrivare fino a oggi, comprese quelle rimaste ai margini dei ricettari più conosciuti e della ristorazione. In un Paese dalla geografia gastronomica così frammentata, la cucina domestica continua così a funzionare come un archivio diffuso, fatto di ricette che appartengono alle famiglie prima ancora che ai libri.

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Proprio questa dimensione assume un peso particolare in un periodo nel quale ricette virali e preparazioni sempre più veloci convivono con il rischio di perdere una parte del sapere domestico. Tecniche imparate osservando genitori e nonni, dosi affidate all’esperienza, gesti ripetuti per anni e piatti legati a momenti precisi dell’anno possono scomparire quando viene meno la trasmissione familiare. Il ricettario nasce quindi anche dalla volontà di raccogliere e rendere accessibile una parte di questo patrimonio, trasformando in pagine ciò che per molto tempo è passato soprattutto attraverso la pratica e il racconto orale.

Una rete di oltre 1.500 Cesarine e Cesarini

A dare la misura di quanto questo patrimonio sia ancora diffuso è la stessa rete di Cesarine, che oggi conta oltre 1.500 Cesarine e Cesarini in più di 700 destinazioni italiane. Dalle grandi città ai centri più piccoli, sono le loro cucine a custodire ricette, tecniche e consuetudini che raccontano l’Italia attraverso una prospettiva diversa da quella del ristorante. Con il nuovo ricettario, una parte di questo sapere esce dalle case in cui è stato conservato e diventa disponibile anche per chi vuole provare a riprodurlo nella propria cucina.