Mamma, non mettermi a dieta: il cibo senza ansie comincia in famiglia

Il punto di partenza è semplice ma tutt’altro che scontato: spostare l’attenzione dal peso alla persona e dalla prescrizione all’educazione alimentare dell’intera famiglia. De Maria propone un approccio «gentile e non prescrittivo», che tiene conto anche dei segnali di fame e sazietà e mette in guardia dalle restrizioni imposte ai più piccoli. Ma il libro diventa interessante soprattutto quando entra nella vita di tutti i giorni. Bisogna davvero convincere un bambino a finire ciò che ha nel piatto? È utile promettere il dolce se mangia la verdura? E perché continuare a dividere gli alimenti fra “sani” e “spazzatura”?