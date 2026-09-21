Hotel e ristorazione intercettano 85,4 milioni di euro della spesa turistica attesa per la Milano Fashion Week Donna, in programma dal 22 al 28 settembre. È la seconda voce dell’indotto dopo lo shopping, che vale 100,8 milioni, all’interno di una spesa complessiva che secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza supererà i 219 milioni di euro. Il dato complessivo è in calo dell’8% rispetto all’edizione di settembre 2025, ma segna una crescita dell’1,4% rispetto alla Fashion Week dello scorso febbraio. A incidere è anche la composizione dei flussi: sono attesi quasi 141mila visitatori, con un aumento degli stranieri e una diminuzione degli italiani.