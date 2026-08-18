Scavi, condotte e una struttura da 32 metri quadrati

Le indagini, avviate nel mese di luglio, hanno portato alla luce una serie di interventi realizzati per modificare l'area e renderla funzionale alla struttura. Sarebbero stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno per livellare lo spazio sottostante un manufatto di 32 metri quadrati. Nel sottosuolo sarebbero state inoltre realizzate condotte idriche abusive per circa 120 metri, mentre una grotta naturale sarebbe stata utilizzata come deposito per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. Al suo interno sarebbero stati ricavati anche collegamenti elettrici.