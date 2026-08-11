Unigrà Spa ha completato lo scorso 5 agosto l’acquisizione del 100% di CE.DI.AL. Centro Distribuzione Alimentari Srl, società con sede legale a Roma specializzata nella distribuzione di ingredienti, materie prime e semilavorati per il settore alimentare e dolciario. L’operazione porta nel perimetro del gruppo l’intera partecipazione detenuta dal Cav. Delio Chimenti e dalla sua famiglia.

La sede Unigrà di Conselice (Ra)

Unigrà acquisisce CE.DI.AL. e rafforza la presenza nel Lazio

L’acquisizione di CE.DI.AL. consente a Unigrà di consolidare la propria presenza commerciale nell’area di Roma e del Lazio, attraverso una realtà con una conoscenza consolidata del territorio e una rete di rapporti sviluppata negli anni con gli operatori professionali. L’operazione punta a rafforzare la capacità distributiva e la vicinanza ai clienti, ampliando l’offerta e le competenze a disposizione dei professionisti della pasticceria, panificazione, gelateria e industria dolciaria.

Gian Maria Martini e Delio Chimenti

«L'unione di Unigrà con questo storico distributore nell’area di Roma rappresenta un passo strategico fondamentale per rafforzare la nostra presenza sul territorio e avvicinarci ulteriormente ai nostri clienti - commenta Gian Maria Martini, Amministratore delegato Unigrà Spa - Questa operazione ci consentirà di ampliare la qualità del servizio, valorizzare competenze consolidate e accelerare il nostro percorso di crescita nel mercato dei semilavorati per il settore alimentare e dolciario».

Distribuzione di ingredienti e semilavorati per il settore alimentare

L’integrazione di CE.DI.AL. rappresenta un ulteriore sviluppo nella strategia di crescita di Unigrà, con particolare attenzione alla capacità di rispondere alle esigenze degli operatori professionali. La presenza di CE.DI.AL. nel mercato della distribuzione di materie prime e semilavorati alimentari permette di rafforzare il presidio di un territorio strategico come il Lazio e di valorizzare competenze maturate nel rapporto quotidiano con pasticcerie, panificatori, gelaterie e aziende dell’industria dolciaria. L’obiettivo è offrire ai clienti un servizio sempre più capillare, sostenuto dall’integrazione tra competenze distributive locali, ampiezza dell’offerta e capacità produttiva di un gruppo attivo da oltre cinquant’anni nel comparto degli ingredienti alimentari.

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CE.DI.AL., una realtà storica nella distribuzione alimentare a Roma

Fondata nel 1976, CE.DI.AL. Centro Distribuzione Alimentari S.r.l. ha sede a Roma ed è attiva nella distribuzione di materie prime e semilavorati destinati alla pasticceria, alla panificazione, alla gelateria e all’industria dolciaria. Nel corso della propria attività, la società ha costruito una presenza consolidata nel Lazio, sviluppando rapporti con operatori professionali e aziende del settore. L’ingresso nel gruppo Unigrà apre una nuova fase per la società, mantenendo il patrimonio di conoscenze e relazioni sviluppato nel corso degli anni. «Con questa operazione, la nostra azienda entra a far parte di un gruppo capace di garantire continuità e nuove prospettive a un percorso costruito negli anni con impegno e passione», dichiara il Cav. Delio Chimenti. «Sono orgoglioso di aver posto le basi affinché questa realtà possa proseguire il proprio sviluppo, forte di risorse e competenze più ampie, mantenendo intatto il legame con i clienti che ne hanno accompagnato la crescita fino ad oggi».

Unigrà: ingredienti e semilavorati per pasticceria, gelateria e panificazione

Con sede legale e operativa a Conselice, in provincia di Ravenna, Unigrà opera nella produzione e commercializzazione di ingredienti e semilavorati per gelateria, pasticceria e panificazione. L’azienda si rivolge sia alla grande industria alimentare italiana e internazionale, sia ai professionisti del canale artigianale attraverso un portafoglio di brand proprietari. Fondata nel 1972, Unigrà ha sviluppato negli anni una presenza internazionale e oggi distribuisce i propri prodotti in oltre 100 Paesi. L’offerta comprende soluzioni e ingredienti destinati a diversi segmenti dell’industria e dell’artigianato alimentare, con un posizionamento che integra attività produttiva, commerciale e distributiva.

L’operazione Unigrà-CE.DI.AL. e le prospettive per il mercato laziale