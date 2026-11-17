L'inflazione torna ad accelerare in Italia e a ottobre 2026 raggiunge il 5,5% su base annua, rispetto al 4,2% registrato a settembre. A crescere sono anche i prezzi dei prodotti alimentari, con il cosiddetto “carrello della spesa”, che comprende i beni destinati all'alimentazione e alla cura della casa e della persona, passato da un aumento dell'1,5% al 2,3%. È quanto emerge dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che confermano un'accelerazione dei prezzi, trainata soprattutto dall'energia, ma alla quale contribuiscono anche gli alimentari non lavorati e alcuni servizi.

Inflazione al 5,5%, il carrello della spesa rincara ancora: i dati Istat

Inflazione al 5,5%: pesano soprattutto i rincari dell'energia

Nel dettaglio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un incremento dell'1% rispetto a settembre, mentre il dato annuale del 5,5% risulta leggermente superiore alla stima preliminare, che si era fermata al 5,4%. A incidere maggiormente sull'accelerazione è stato il comparto energetico, i cui prezzi sono passati da una crescita del 22,6% a una del 31,9%, ancora sotto l'influenza delle tensioni geopolitiche internazionali. Accanto all'energia, anche il settore alimentare ha contribuito alla risalita dell'inflazione. In particolare, i prezzi degli alimentari non lavorati hanno registrato un aumento del 7,5% su base annua, contro il 5,5% del mese precedente. Un'accelerazione che si riflette nell'andamento del carrello della spesa, il cui rincaro è salito al 2,3% dopo l'1,5% di settembre. Prosegue, inoltre, l'aumento dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, per i quali l'incremento annuo è passato dal 5,2% al 5,8%.

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