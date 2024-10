Caseus: oltre 450 formaggi e 150 espositori per la 20ª edizione a Villa Contarini

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) ospiterà la 20ª edizione di Caseus, uno degli eventi più importanti dedicati ai formaggi e alle eccellenze casearie. I veri protagonisti della manifestazione saranno i produttori: già oltre 450 formaggi iscritti nei due concorsi e più di 150 espositori presenti alla mostra-mercato. Oltre ai formaggi, i visitatori potranno scoprire numerosi prodotti a denominazione, grazie alla presenza del Festival delle Dop venete, ospite speciale di questa edizione. La manifestazione, promossa dalla Regione del Veneto e organizzata da A.Pro.La.V., includerà anche il 6° Concorso nazionale dei formaggi di fattoria, ideato da Onaf.

Villa Contarini ospita Caseus 2024: due giorni dedicati al formaggio

Per il pubblico saranno ben 111 i momenti di degustazione, pensati per dare voce proprio ai produttori, tra questi i grandi caseifici, i formaggi Dop, le piccolissime produzioni ma anche i prodotti caseari europei degustati al buio. Ormai pilastro della kermesse il percorso espositivo dedicato alle produzioni oltre confine che per l'edizione 2024 arriveranno da: Polonia, Estonia, Grecia e Slovacchia. Durante i cookingshow spazio anche alla ristorazione che rende unico il Belpaese, prima su tutte la Pizza preparata dalla Scuola Italiana Pizzaioli, seguita dai piatti della tradizione dei Cuochi-contadini di Campagna Amica e dall'innovazione in cucina dell'Unione cuochi del Veneto. Attenzione anche all'affinamento dei prodotti nazionali con “L'arte contemporanea del formaggio”, quattro appuntamenti guidati da Alberto Marcomini.

Tra le novità dell'edizione 2024 la presenza dei formaggi Dop di otto consorzi di tutela, provenienti da cinque regioni italiane: il Murazzano, il Roccaverano e l'Ossolano dal Piemonte, lo Strachitunt dalla Lombardia, il Puzzone di Moena dal Trentino, il Provolone del Monaco dalla Campania, il Vastedda della Valle del Belice e Pecorino Siciliano dalla Sicilia. Nella mattinata di domenica il convegno dal titolo "Formaggi: espressione del territorio, storia, tradizione e passione" che vedrà la presenza di Peppone Calabrese, volto noto di linea Verde, assieme a Gioachino Bonsignore della Rubrica Gusto di Canale 5 e da Alberto Marcomini. Confermata l'area della Fattoria e gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, oltre alle consuete giurie (aurea e popolare) che nel pomeriggio di sabato decreteranno i migliori formaggi assoluti tra quelli già premiati dalle giurie tecniche.

L'evento ha come scopo quello di valorizzare il binomio prodotto-territorio per difendere l'identità delle produzioni e la dignità dei lavoratori della filiera. Tutto il programma, infatti, ha la finalità di sviluppare nei consumatori la cultura, la conoscenza e la consapevolezza del valore del latte e derivati, in un momento storico in cui formaggi e prodotti a denominazione sono molto apprezzati all'estero. Caseus conferma, inoltre, la sua connotazione solidale nel destinare il ricavato delle iniziative “Cena di solidarietà”, che si terrà mercoledì 2 ottobre, e “Forme di solidarietà” (ricavo della vendita dei formaggi in concorso) alle seguenti associazioni: Fondazione Città della Speranza, Life Inside Onlus, Fondazione Lucia Guderzo e Fondazione veneta per la terapia cellulare del diabete.

