A Milano riapre il ristorante giapponese Iyo: ecco com'è cambiato

Iyo, il primo ristorante di sushi innovativo e alta cucina giapponese contemporanea ad aver conquistato una stella Michelin in Italia, riapre le sue porte nella storica sede di via Piero della Francesca 74 dopo un importante restyling. Il nuovo Iyo si presenta come un'esperienza ancora più raffinata e completa, all'insegna del gusto, della condivisione e dell'accoglienza.

I nuovi interni di Iyo Milano

Sin dalla sua apertura nel 2007, Iyo ha rivoluzionato la scena gastronomica milanese, proponendo un'interpretazione innovativa della cucina giapponese che coniuga tradizione e contemporaneità. Il ristorante ha saputo conquistare il pubblico e la critica grazie all'eccellenza delle materie prime, alla maestria dei piatti e all'eleganza del servizio. Il nuovo Iyo propone un'offerta gastronomica ancora più ricca e articolata. Oltre al tradizionale banco sushi, il ristorante vanta un banco robata per cotture a fuoco a vista e una sezione dedicata al vapore. Il menu, studiato dall'executive chef Simone Tricarico insieme a Katsumi Soga e Luca De Santi, punta su una "apparente semplicità", dove la tecnica e l'estetica esaltano la qualità degli ingredienti. Accanto al sushi, trovano spazio nuovi piatti come i gyoza, espressione di una cucina giapponese che si apre a nuove contaminazioni.

L'esperienza Iyo pone al centro la condivisione, con un'ampia scelta di piatti da gustare insieme e un percorso degustazione che rievoca il rituale conviviale tipico della cultura asiatica. Anche il servizio si contraddistingue per l'empatia e l'attenzione al cliente, adattandosi alle esigenze di ogni ospite. Il nuovo Iyo vanta un design ricercato e funzionale, frutto di un attento progetto curato da Claudio Liu e Lai Studio. L'ambiente, ampliato e dotato di due nuove sale private e di un lounge bar, è caratterizzato da materiali pregiati come legno, marmo Patagonia e pietra naturale. Soluzioni tecnologiche all'avanguardia garantiscono un perfetto controllo dell'illuminazione, dell'acustica, della qualità dell'aria e del comfort degli ospiti.

Iyo

Via Piero della Francesca 74 - 20154 Milano

Tel 02 45476898

