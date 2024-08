Natura Italian Restaurant: un angolo d'Italia sulla spiaggia dello Sri Lanka

La giovane Costanza Stella, originaria della terra di Siena, si prepara a celebrare il primo anno di attività del suo Natura Italian Restaurant and Lounge Bar in Sri Lanka (Asia meridionale), a ottobre 2024. Figlia di Massimo, noto ristoratore di Montepulciano con il locale "Le Logge del Vignola", Costanza, dopo essersi diplomata all'Istituto alberghiero di Chianciano Terme e aver acquisito esperienza nel ristorante di famiglia, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel settore dell'ospitalità all'estero. Nell'ottobre 2023 ha aperto, insieme alla cittadina singalese Asela Hasakelum, il Natura.

Ad ottobre il Natura Italian Restaurant and Lounge Bar festeggerà un anno (credits: Facebook)

Ubicato direttamente sulla spiaggia, il ristorante dispone dieci tavoli per gli ospiti in un ambiente informale ma curato e alla moda, con particolari di arredo in materiali del luogo, decorazioni in foglie di palma e corde intrecciate (le tipiche lanu), lampade di artigianato locale, lettini e sedute “beanbag” per ammirare gli stupendi tramonti e passare una giornata sulla spiaggia ascoltando della buona musica.

La cucina è di netta impronta italiana. Paste fresche fatte in casa, dagli gnocchi alle tagliatelle, dai ravioli agli immancabili pici, tutte accompagnate con condimenti classici e con un tocco di novità grazie alle eccellenti spezie locali ed il pescato, facilmente reperibile nei mercati locali. Non mancano ovviamente le carni, pollo e maiale e per chiudere i golosissimi dessert. Molto interessante la “drink list” con preparazioni originali grazie all'utilizzo di infusi e sciroppi fatti in casa.

La cucina del Natura è di netta impronta italiana (credits: Facebook)

In questi dieci mesi di apertura del Natura Italian Restaurant and Lounge Bar il riscontro da parte di Costanza ed Asela sul loro locale è più che positivo, come si evince dalle recensioni della clientela e dalle parole della gente del posto, che identificano il Natura in un vero ristorante italiano di qualità. Il locale, che annovera al suo interno ben otto dipendenti del luogo, rimane aperto per undici mesi all'anno.

Di Claudio Zeni

