Taste Firenze 2025: scopri le novità del Salone del gusto alla Fortezza da Basso

Dal 8 al 10 febbraio 2025, la Fortezza da Basso di Firenze sarà il palcoscenico di Taste, il salone dedicato all’eccellenza gastronomica che ogni anno attrae i professionisti del settore food & beverage e gli appassionati di cucina da tutta Italia. Ma attenzione, quest’anno si prospetta qualcosa di veramente speciale: una Firenze gastronomica che celebra le tradizioni culinarie e le innovazioni in un mix esplosivo di sapori, colori e aromi. Pronti a scoprire tutte le novità di Taste 2025? Dalla nuova guida “Firenze. The Go-To Restaurants” di Davide Paolini, agli eventi esclusivi che arricchiranno la manifestazione, c’è davvero tanto da non perdere!

Una delle passate edizioni di Taste Firenze

Taste Firenze 2025: viaggio nei sapori

Taste non è solo un evento fieristico, è una vera e propria celebrazione delle diversità del gusto. Come ci racconta l’ideatore Davide Paolini, ogni anno Taste diventa il palcoscenico di un viaggio gastronomico che unisce il dolce e il salato, mettendo in risalto le eccellenze che fanno brillare la cucina italiana. Quest’anno il tema è: “Nato sotto il segno del gusto”.

Immaginate la Fortezza da Basso trasformata in un firmamento di costellazioni gastronomiche, dove si intrecciano prodotti, sapori, e nuove possibilità di abbinamenti. Ecco, questa è la magia di Taste 2025: ogni azienda, ogni prodotto, ogni piatto, si unisce in un grande puzzle di novità da scoprire.

Con la partecipazione di oltre 700 aziende, Taste si conferma come il salone di riferimento per gli operatori del settore, ma anche come un evento da non perdere per i buongustai e gli appassionati di cibo di qualità. L’edizione 2025 promette una ricca varietà di prodotti che spaziano dai salati ai dolci, dai vini alle birre, dai Taste Spirits alle ultime innovazioni nel mondo degli accessori per la cucina. Taste è il punto di incontro perfetto per tutti coloro che amano il buon cibo e sono sempre alla ricerca di nuove ispirazioni.

Ogni anno Taste si rinnova e presenta delle novità che lasciano il pubblico senza parole. E anche per il 2025, gli organizzatori non deluderanno le aspettative. Una delle novità più importanti riguarda il Padiglione delle Ghiaie, che quest’anno presenta un layout completamente rinnovato. Qui, il pubblico avrà l’opportunità di incontrarsi, assistere a presentazioni, eventi e masterclass. Lo spazio diventa così un punto di riferimento per scoprire in anteprima le tendenze gastronomiche del futuro. Se sei un professionista del settore, questo è il posto perfetto dove aggiornarti e fare networking. E se sei un appassionato, le masterclass ti regaleranno una panoramica unica sulla preparazione di piatti gourmet.

Un altro protagonista di Taste 2025 sarà l’Unicredit Taste Arena, il palco principale della manifestazione dove si alterneranno Davide Paolini e tanti altri esperti del settore. Qui potrai scoprire le storie dietro i prodotti più iconici del nostro paese e partecipare a Ring, le chiacchierate di approfondimento gastronomico organizzate da Paolini. Un’occasione imperdibile per conoscere i segreti degli artigiani del gusto e gli imprenditori che stanno scrivendo la storia della gastronomia italiana.

“Firenze. The Go-To Restaurants”: la nuova guida di Davide Paolini

Un’altra delle novità più attese di Taste 2025 è la presentazione di “Firenze. The Go-To Restaurants”, una guida firmata da Davide Paolini che esplora i ristoranti migliori della città. Con la sua passione per il buon cibo e la sua esperienza da esploratore dei sapori, Paolini ci guida in un viaggio alla scoperta dei luoghi imperdibili per chi vuole assaporare il meglio di Firenze. Dalla cucina tradizionale a quella più innovativa, questa guida è il must-have per ogni foodie che si rispetti!

Davide Paolini

Gli eventi speciali: cibo, cinema e letteratura

Taste 2025 non è solo una fiera gastronomica, ma un evento che celebra l’arte del cibo in tutte le sue forme. Quest’anno, gli eventi collaterali promettono di essere ancora più coinvolgenti e divertenti!

A cena con il commissario Bordelli

Se ami il giallo e il buon cibo, non perderti l’evento “A cena con il commissario Bordelli”, dove lo scrittore Marco Vichi presenterà il suo ultimo libro mentre farai un viaggio sensoriale con l’olio che lui stesso produce. Un mix perfetto di cultura e gastronomia, il tutto accompagnato dai pregiati vini de I Balzini.

Assaggi di cinema e aperitivi

Un’altra esperienza da non perdere è la rassegna “Assaggi di Cinema” al Teatro della Compagnia. Qui, spezzoni di film a tema enogastronomico saranno accompagnati da aperitivi gourmet. Che tu sia un cinefilo o un amante del buon cibo, questi eventi uniscono alla perfezione cinema, cultura e gastronomia in un mix perfetto.

Romagna segreta: serata romagnola a Firenze

A partire dalle 20 di sabato 8 febbraio, il Teatro del Sale di Firenze ospiterà l’evento “Romagna Segreta”, dove potrai immergerti nei sapori e nella musica della Romagna anni ‘50. Un viaggio culinario che ti farà assaporare le tradizioni di una terra ricca di passione, convivialità e ottimi prodotti. Un’occasione unica per gustare i piatti tipici romagnoli in un’atmosfera d’altri tempi.

Come visitare Taste 2025: un programma per tutti

Taste 2025 è organizzato in modo da offrire una visita completa a tutti i tipi di pubblico. Se sei un professionista del settore, puoi visitare la manifestazione dal 9 al 10 febbraio, dalle 9:30 alle 18:30. Se invece sei un appassionato di gastronomia, potrai entrare il sabato e la domenica, dalle 14:30 alle 18:30, per scoprire tutte le novità e partecipare agli eventi più esclusivi.

E per chi vuole visitare l’intera manifestazione in un colpo solo, il lunedì è dedicato esclusivamente agli operatori Business to Business, una giornata pensata per facilitare gli incontri tra aziende e professionisti del settore.

Fuori di Taste: degustazioni ed eventi speciali in città

Ma Taste 2025 non si limita alla Fortezza da Basso! Durante la manifestazione, il centro di Firenze si trasformerà in una vera e propria capitale del gusto, con una serie di degustazioni a tema, eventi speciali e talk che coinvolgeranno locali e ristoranti della città. Non mancheranno opportunità uniche per assaporare i piatti tipici della cucina fiorentina e per scoprire nuovi modi di interpretare il food.

Taste 2025 è un evento che unisce le tradizioni gastronomiche più radicate con le innovazioni più interessanti del panorama culinario. Un’occasione unica per scoprire l’arte del gusto, immergersi nelle storie che rendono ogni piatto speciale e, soprattutto, per lasciarsi sorprendere da un mondo fatto di sapori, emozioni e incontri indimenticabili.

