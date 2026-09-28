Dopo l’apertura a Firenze nel dicembre 2025, Akira Back prepara il secondo indirizzo italiano e sceglie Roma. Lo chef coreano-americano porterà la sua cucina all’interno dello storico St. Regis di Via Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi da Piazza della Repubblica e dalla stazione Termini. Il ristorante è indicato come «coming soon» sia sul sito del brand sia nella sezione dedicata alla ristorazione dell’hotel. L'apertura romana si inserisce così nel percorso di espansione internazionale di un gruppo che oggi conta circa una trentina di ristoranti in diverse città del mondo.

Roma, Akira Back prepara il secondo ristorante italiano

Akira Back raddoppia in Italia: dopo Firenze arriva Roma

Il debutto italiano di Akira Back è avvenuto nel dicembre 2025 con l'apertura all'interno del nuovo W Florence. A meno di un anno di distanza, il progetto italiano si amplia con un secondo locale a Roma, questa volta nello storico St. Regis. La scelta della capitale porta il ristorante in una zona centrale della città, tra Piazza della Repubblica e la stazione Termini, in un contesto fortemente legato all'hotellerie internazionale e ai flussi turistici. Il locale entrerà tra i signature restaurant dello St. Regis e proporrà la cucina che ha caratterizzato il percorso dello chef: una lettura contemporanea della cucina giapponese, con influenze coreane e un'impostazione internazionale, accompagnata da un format che unisce ristorazione e atmosfera lounge.

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Un altro elemento indica che il progetto è nella fase operativa. Nel corso del 2026 lo St. Regis ha avviato la ricerca delle figure che comporranno il team del ristorante, dai sous chef specializzati nel sushi fino a chef de rang, sommelier e bartender. Il recruiting riguarda quindi le diverse professionalità necessarie a costruire la squadra di sala, cucina e bar. L'apertura resta annunciata come «coming soon», ma l'avvio delle selezioni segnala che il progetto è già entrato nella fase di organizzazione del personale.

Da Firenze a Roma, la crescita internazionale di Akira Back

L'arrivo nella capitale segue una fase di espansione del brand anche fuori dall'Italia. Negli ultimi due anni Akira Back ha aperto o annunciato nuovi indirizzi in diversi mercati internazionali, rafforzando la presenza del marchio nel segmento della ristorazione contemporanea legata anche all'hôtellerie. Tra le aperture più recenti figurano Hong Kong, Ottawa, Aruba e Delray Beach, in Florida, oltre al resort One&Only Moonlight Basin in Montana. Il percorso comprende inoltre nuovi concept a Londra, Dubai, Riyadh e Jeddah. Roma rappresenta quindi il secondo passaggio italiano di una strategia che porta il nome di Akira Back in mercati molto diversi tra loro.

Una cucina internazionale nel cuore della capitale