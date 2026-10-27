Cocktail, jazz e partite a carte: a Firenze il bar dell'hotel diventa un circolo

Nato dall'idea di reinterpretare in chiave contemporanea la tradizione italiana dei circoli e dei salotti, il format continua a trasformare Bar Bertelli in un luogo d'incontro aperto agli ospiti dell'hotel e alla città, dove il tempo rallenta per lasciare spazio alla conversazione, allo scambio e al piacere di stare insieme.

Il cocktail bar riscopre i vecchi circoli italiani: a Firenze arrivano YAPA e Rita

YAPA da Milano a Firenze: il 29 ottobre cocktail tra Asia, Sud America e Mediterraneo

Protagonista del prossimo appuntamento, in programma il 29 ottobre, sarà YAPA, indirizzo milanese che negli ultimi anni si è affermato come una delle realtà più originali della scena gastronomica contemporanea. Guidato dallo chef Matteo Pancetti, YAPA propone una visione senza confini che intreccia suggestioni provenienti da Asia,Sud America e Mediterraneo, trasformando ogni esperienza in un viaggio attraverso culture, ingredienti e tradizioni diverse.

Il Collegio alle Querce, Auberge Collection di Firenze

Accanto alla proposta culinaria, la mixology occupa da sempre un ruolo centrale: una filosofia ulteriormente valorizzata dall’espansione del nuovo Cocktail Bar all’interno del locale, concepito da Matias Sarli di 80-20ml Drinks Lab, dove cocktail realizzati con distillati di nicchia, botaniche, fiori e radici dialogano naturalmente con la cucina. Per la serata fiorentina, il team porterà a Bar Bertelli una selezione di signature cocktail che raccontano questa identità cosmopolita e contemporanea, dando vita a un'esperienza di degustazione capace di unire ricerca, creatività e spirito conviviale.

Il 19 novembre arriva Rita, il cocktail bar milanese fondato da Edoardo Nono

Il 19 novembre sarà invece protagonista Rita, insegna simbolo della mixology milanese che, dal 2002, rappresenta uno dei principali punti di riferimento del bere miscelato contemporaneo in Italia. Fondato da Edoardo Nono nel cuore dei Navigli, Rita ha contribuito a ridefinire la cultura del cocktail bar a Milano grazie a un approccio pionieristico basato sulla qualità delle materie prime, sull'attenzione al servizio e su una costante ricerca nel campo dell'ospitalità.

Il Bar Bertelli

Oggi riconosciuto a livello internazionale, il locale figura nella 50 Best Discovery List dal 2024 ed è stato recentemente inserito tra i Top 500 Bars al mondo, oltre ad aver conquistato il 49° posto nella classifica The World's 50 Best Bars Europe. Per l'occasione, il team guidato dal Bar Manager Andrea Arcaini porterà a Bar Bertelli una selezione di cocktail che raccontano l'identità del locale: una miscelazione precisa e contemporanea, costruita su ingredienti freschi, preparazioni artigianali e una profonda conoscenza dei grandi classici. Un incontro tra due visioni dell'ospitalità accomunate dall'attenzione al dettaglio, alla convivialità e all'arte del bere bene.

Jazz e giochi di carte: al Bar Bertelli rivive la tradizione dei circoli italiani