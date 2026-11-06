ALTA CUCINA
Dalla Sicilia alla Val Seriana, cinque chef a Bergamo per una cena a dieci mani
Domenica 22 novembre 2026 il Collina Luxury Relais di Clusone ospita “Dialoghi di Gusto”, cena a 10 mani con cinque maestri della cucina, due stelle Michelin e Maddalena Fossati Dondero. L'evento unisce le materie prime della Val Seriana alla maestria di chef siciliani per un percorso degustazione da 50 posti
La gastronomia d’autore trasforma la provincia di Bergamo nel centro della cucina d'autore nazionale. Domenica 22 novembre 2026, il Beides Restaurant del Collina Luxury Relais di Clusone ospita “Dialoghi di Gusto”, un evento esclusivo a dieci mani guidato da due stelle Michelin e dalla madrina d’eccezione Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana. L'appuntamento mette a confronto l'identità alpina orobica e i profumi della Sicilia attraverso un menu degustazione ideato per celebrare l'incontro tra territori e valorizzare la materia prima locale.
I cinque protagonisti della cena stellata a Clusone
La brigata d'eccezione riunisce professionisti di rilievo internazionale. I padroni di casa sono Caterina Vosti e Dario Gaiti, resident chef del Beides Restaurant, con esperienze maturate in contesti d'eccellenza tra cui l'Eleven Madison Park di New York, la Germania e la Svizzera. Insieme a loro lavorano due firme della cucina siciliana d'autore: Giuseppe Raciti, chef del ristorante Zash Country Boutique Hotel a Riposto (1 stella Michelin dal 2019), celebre per la precisione tecnica e i contrasti sapidi, e Giuseppe Torrisi, alla guida di Cortile Spirito Santo a Ortigia, artefice della prima stella Michelin a Siracusa. Il percorso culinario è completato da Rita Busalacchi, maestra pasticciera dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) con laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, nota per l’approccio scientifico e l'armonia delle sue creazioni.
Il menu degustazione tra Scarpinòcc e sapori del Mediterraneo
Il percorso gastronomico si sviluppa come un confronto equilibrato tra culture culinarie. La Val Seriana si presenta attraverso i classici Scarpinòcc e la carne di cervo, mentre la componente siciliana propone portate a sorpresa studiate per valorizzare gli ingredienti locali con tecniche isolane. Il dessert firmato da Rita Busalacchi chiude l'esperienza puntando sulle note di freschezza degli agrumi mediterranei.