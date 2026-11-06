La gastronomia d’autore trasforma la provincia di Bergamo nel centro della cucina d'autore nazionale. Domenica 22 novembre 2026, il Beides Restaurant del Collina Luxury Relais di Clusone ospita “Dialoghi di Gusto” , un evento esclusivo a dieci mani guidato da due stelle Michelin e dalla madrina d’eccezione Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana. L'appuntamento mette a confronto l'identità alpina orobica e i profumi della Sicilia attraverso un menu degustazione ideato per celebrare l'incontro tra territori e valorizzare la materia prima locale.

La brigata d'eccezione riunisce professionisti di rilievo internazionale. I padroni di casa sono Caterina Vosti e Dario Gaiti, resident chef del Beides Restaurant, con esperienze maturate in contesti d'eccellenza tra cui l'Eleven Madison Park di New York, la Germania e la Svizzera. Insieme a loro lavorano due firme della cucina siciliana d'autore: Giuseppe Raciti, chef del ristorante Zash Country Boutique Hotel a Riposto (1 stella Michelin dal 2019), celebre per la precisione tecnica e i contrasti sapidi, e Giuseppe Torrisi, alla guida di Cortile Spirito Santo a Ortigia, artefice della prima stella Michelin a Siracusa. Il percorso culinario è completato da Rita Busalacchi, maestra pasticciera dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) con laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, nota per l’approccio scientifico e l'armonia delle sue creazioni.