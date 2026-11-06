L'Hilton Molino Stucky di Venezia rinnova gli spazi per congressi e grandi eventi

L’Hilton Molino Stucky di Venezia, sull’isola della Giudecca, ha rinnovato il proprio spazio eventi con un intervento che ha interessato soprattutto la Venetian Ballroom, la sala principale del centro congressi dell’albergo. Il restyling ha introdotto nuovi elementi di design e aggiornato l’aspetto degli ambienti, con l’obiettivo di rendere la struttura ancora più adatta a ospitare congressi, meeting aziendali, ricevimenti e appuntamenti internazionali. Al centro del progetto è rimasta la versatilità degli spazi, una caratteristica importante per un hotel che negli anni ha sviluppato una parte significativa della propria attività nel settore degli eventi.

La facciata dell'Hilton Molino Stucky

La Venetian Ballroom rinnovata può ospitare fino a 900 persone

La Venetian Ballroom occupa una superficie di 840 metri quadrati ed è completamente priva di colonne, una soluzione che permette di sfruttare l’intera sala senza ostacoli visivi e di organizzare allestimenti molto diversi. Può accogliere fino a 900 persone e, quando necessario, essere suddivisa in cinque ambienti indipendenti, ciascuno con un proprio ingresso. Una configurazione che consente di passare da un congresso con centinaia di partecipanti a incontri più raccolti, oppure di utilizzare contemporaneamente più sezioni per attività differenti. Con il recente intervento sono stati aggiornati soprattutto l'estetica e gli elementi di arredo, senza modificare le caratteristiche che rendono la sala adatta anche a cene di gala e grandi ricevimenti.

La nuova Venetian Ballroom

A inaugurare la nuova veste degli spazi è stato il gala di “amfAR Venezia”, organizzato in occasione dell’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’appuntamento, legato a uno dei periodi di maggiore visibilità internazionale per la città, come detto, è stata la prima occasione per presentare il risultato dei lavori a un pubblico numeroso. Del resto, il rapporto con il mondo degli eventi costituisce da tempo una componente importante dell’attività dell’hotel, che ha progressivamente consolidato la propria presenza nel segmento congressuale.

La Venetian Ballroom durante il gala di “amfAR Venezia”

L’albergo, ricordiamo, occupa l’ex Molino Stucky, uno degli edifici più riconoscibili della Giudecca, nato come complesso molitorio e successivamente riconvertito a struttura ricettiva. La sua architettura industriale, conservata attraverso il recupero dell’immobile, continua a caratterizzare l’identità dell’hotel e costituisce lo sfondo anche delle attività congressuali. Il rinnovamento della Venetian Ballroom si inserisce dunque in un contesto nel quale gli ambienti destinati all’ospitalità e agli eventi convivono con la storia dell’edificio, oggi considerato uno degli esempi più noti di archeologia industriale italiana.

Oltre 2.500 metri quadrati di spazi interni per meeting ed eventi

Accanto alla sala principale, il centro congressi dispone di un ampio foyer, utilizzabile per presentazioni, aperitivi, ricevimenti e servizi di ristorazione, oltre a 12 sale riunioni illuminate dalla luce naturale. Nel complesso, l’Hilton Molino Stucky Venice mette a disposizione 2.500 metri quadrati di spazi interni dedicati agli eventi, ai quali si aggiungono 1.200 metri quadrati di aree esterne. Questa distribuzione permette di organizzare programmi articolati, con sessioni plenarie, incontri paralleli e momenti conviviali, adattando gli ambienti al numero dei partecipanti e alle necessità degli organizzatori.

Un angolo del foyer

A occuparsi della gestione degli appuntamenti è un team dedicato, che segue le diverse fasi dell’organizzazione e definisce insieme ai clienti le soluzioni più adatte alle caratteristiche di ciascun evento. Un’attività che ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali: dal 2023 al 2025, infatti, l’albergo è stato premiato ai World Travel Awards come World’s Leading City Conference Hotel, riconoscimento assegnato alle strutture alberghiere specializzate nell’ospitalità congressuale.

Dalla ristorazione alle suite, i servizi per gli ospiti

Un ruolo importante nell’offerta è riservato inoltre alla ristorazione, soprattutto per gli appuntamenti che prevedono pranzi di lavoro, cocktail o cene di gala. La proposta gastronomica si basa sull’utilizzo di ingredienti locali e sulla possibilità di costruire menu personalizzati, con formule di banqueting studiate in funzione dell’occasione. In questo ambito rientra anche “Making Moments”, il progetto attraverso il quale gli chef e il personale Food & Beverage dell’hotel sviluppano proposte dedicate ai diversi momenti conviviali, dalla cena all’aperitivo, con particolare attenzione alla presentazione e all’organizzazione del servizio.

Il rooftop dell’Hilton Molino Stucky di Venezia

Per gli eventi che richiedono il pernottamento dei partecipanti, la struttura dispone inoltre di camere e suite di diverse categorie, comprese le sistemazioni di fascia più alta. Gli interni riprendono riferimenti alla città attraverso colori, decorazioni e richiami alla tradizione veneziana, mantenendo così un legame con il contesto anche negli ambienti destinati al soggiorno. La presenza delle camere nello stesso complesso del centro congressi permette inoltre di concentrare in un’unica sede le attività professionali e l’ospitalità degli invitati.

Una delle camere dell'Hilton Molino Stucky

Team building e attività alla scoperta di Venezia

A completare le possibilità offerte dall’albergo contribuisce la posizione sulla Giudecca, collegata ai principali punti di accesso a Venezia e a piazza San Marco. Una collocazione che consente agli organizzatori di affiancare agli appuntamenti in hotel anche attività esterne, pensate soprattutto per i viaggi incentive e i programmi di team building. Il personale della struttura può infatti predisporre esperienze legate alla storia e alle tradizioni locali, con itinerari che comprendono le isole della laguna, visite culturali e laboratori dedicati alla lavorazione del vetro. A queste proposte si aggiungono le attività culinarie, i tour in gondola e le escursioni a bordo di un galeone veneziano, da inserire nei programmi in base alla durata del soggiorno e agli interessi dei partecipanti.

L'hotel propone anche esperienze nella laguna veneziana, tra escursioni, laboratori artigianali e attività culturali