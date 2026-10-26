Un sogno che si è trasformato in lavoro quotidiano. Laura Mazzilli, che da vent´anni gestisce la Locanda della Corte di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, insieme ai genitori Flavio e Terry Vezzoli, riassume così un quinto di secolo trascorso tra sala e fornelli. La famiglia Mazzilli ripercorre gli albori della storia di ristorazione che ha permesso di creare un´insegna conosciuta e apprezzata non solo dai bergamaschi ma anche da visitatori e turisti stranieri.

I 20 anni di Locanda della Corte: da sinistra don Filippo Tomaselli, Terry Vezzoli, Flavio e Laura Mazzilli, Camillo Bertocchi

La Locanda della Corte di Alzano Lombardo, vent'anni di storia

Tutto è cominciato nel 2006, dopo che Flavio si era innamorato dello spazio recuperato da Agostino Tironi, impresario edile capace di restituire a miglior vita gli spazi dello storico palazzo Barzizza, che allora vantava un glorioso passato ma un futuro altrettanto incerto. «Non appena ho messo piede qui dentro me ne sono innamorato - confessa Flavio Mazzilli -. Mi ricordo come fosse ieri che era una serata buia e piovosa, ma è bastato illuminare le volte a mattoni con la pila per sentirmi a casa».

Terry Vezzoli e Flavio Manzilli

Da vent´anni i piatti della cucina tipica lombarda vengono curati dalla coppia formata da Flavio Mazzilli e Mirko Miraglia, mentre Terry e Laura si occupano della sala. «Abbiamo pensato alla locanda come un luogo dove si torna per stare bene, qui un tavolo diventa un incontro, un piatto si trasforma in ricordo e un brindisi rimane un momento da portare nel cuore - commenta Laura Mazzilli -. Sono stati vent´anni di passione, lavoro, sapori e persone. Un grande grazie di cuore va ai nostri clienti e alla squadra di collaboratori che non hanno mai fatto mancare passione e professionalità, sorrisi e calore agli ospiti».

Risottino alla Carbonada di Bue al Barolo

I piatti simbolo della Locanda della Corte tra cucina lombarda e brace

Tra i piatti intramontabili riscuotono sempre un grande successo il Tondo Oro della Locanda allo Strachitund, così come il risottino alla Carbonada di Bue al Barolo.

Tondo Oro della Locanda allo Strachitund