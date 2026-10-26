CUCINA BERGAMASCA
Si innamorò di un vecchio palazzo illuminandolo con una pila: oggi la sua locanda compie 20 anni
La Locanda della Corte di Alzano Lombardo (Bg) festeggia vent'anni di attività. La famiglia Mazzilli racconta la storia del locale, tra cucina lombarda, carni alla brace e soprattutto primi diventati simboli della casa
Un sogno che si è trasformato in lavoro quotidiano. Laura Mazzilli, che da vent´anni gestisce la Locanda della Corte di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, insieme ai genitori Flavio e Terry Vezzoli, riassume così un quinto di secolo trascorso tra sala e fornelli. La famiglia Mazzilli ripercorre gli albori della storia di ristorazione che ha permesso di creare un´insegna conosciuta e apprezzata non solo dai bergamaschi ma anche da visitatori e turisti stranieri.
La Locanda della Corte di Alzano Lombardo, vent'anni di storia
Tutto è cominciato nel 2006, dopo che Flavio si era innamorato dello spazio recuperato da Agostino Tironi, impresario edile capace di restituire a miglior vita gli spazi dello storico palazzo Barzizza, che allora vantava un glorioso passato ma un futuro altrettanto incerto.
«Non appena ho messo piede qui dentro me ne sono innamorato - confessa Flavio Mazzilli -. Mi ricordo come fosse ieri che era una serata buia e piovosa, ma è bastato illuminare le volte a mattoni con la pila per sentirmi a casa».
Da vent´anni i piatti della cucina tipica lombarda vengono curati dalla coppia formata da Flavio Mazzilli e Mirko Miraglia, mentre Terry e Laura si occupano della sala. «Abbiamo pensato alla locanda come un luogo dove si torna per stare bene, qui un tavolo diventa un incontro, un piatto si trasforma in ricordo e un brindisi rimane un momento da portare nel cuore - commenta Laura Mazzilli -. Sono stati vent´anni di passione, lavoro, sapori e persone. Un grande grazie di cuore va ai nostri clienti e alla squadra di collaboratori che non hanno mai fatto mancare passione e professionalità, sorrisi e calore agli ospiti».
I piatti simbolo della Locanda della Corte tra cucina lombarda e brace
Tra i piatti intramontabili riscuotono sempre un grande successo il Tondo Oro della Locanda allo Strachitund, così come il risottino alla Carbonada di Bue al Barolo.
Fra i secondi spiccano le carni cotte nel braciere a vista (Fiorentina d´Angus Irlanda, Bisonte Canadese, T-bone Usa, Costolette d´agnello), mentre per concludere l'esperienza gastronomica vengono proposti dolci preparati in casa.