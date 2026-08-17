Il Falconiere Relais & Spa di Cortona (Ar), resort affiliato Relais & Châteaux immerso nelle colline toscane, ha ricevuto il Best Culinary Community Partner Award 2026, riconoscimento assegnato da Virtuoso al partner che si è distinto nell’ambito dell’esperienza gastronomica. L’annuncio è arrivato a Las Vegas durante la Virtuoso Travel Week, appuntamento internazionale del network che riunisce operatori del turismo di lusso provenienti da diversi Paesi. Virtuoso conta oltre 20.000 travel advisor attivi in più di 50 Paesi e riunisce strutture ricettive, compagnie di crociera, tour operator e destinazioni. I Virtuoso Awards sono assegnati all’interno della stessa community e intendono riconoscere il contributo dei partner alla rete e la capacità di proporre esperienze di viaggio coerenti con i valori del network.

Il Falconiere di Cortona premiato da Virtuoso: è Best Culinary Community Partner 2026

La cucina di Silvia Baracchi racconta il territorio

Il premio è legato all'identità gastronomica del Falconiere, affidata alla chef stellata Silvia Baracchi, e al rapporto diretto tra cucina e territorio. La proposta gastronomica utilizza ingredienti a km zero, olio e vino prodotti dalla proprietà e materie prime coltivate nell’orto verticale della tenuta. Un'impostazione che mette in relazione la cucina con le produzioni della struttura e con il paesaggio agricolo circostante.

La chef stellata Silvia Baracchi

Tra gli elementi distintivi figura proprio l’orto verticale, dove vengono coltivati erbe aromatiche, ortaggi e fiori edibili destinati alla cucina. La raccolta quotidiana permette di utilizzare i prodotti nella loro stagionalità, riducendo al tempo stesso trasporti e sprechi. «Questo riconoscimento appartiene a tutto il nostro team», ha dichiarato Silvia Baracchi. «Ogni piatto che serviamo racconta la nostra terra, la nostra storia e la nostra famiglia. Ricevere questo premio dalla community Virtuoso, davanti ai migliori travel advisor del mondo, è un'emozione immensa».

Dalla vigna alla tavola con Baracchi Winery

Il percorso gastronomico del Falconiere è strettamente legato anche alla Baracchi Winery, azienda vinicola della famiglia guidata da Benedetto Baracchi. I vigneti si trovano intorno alla proprietà e forniscono i vini e l’olio destinati al ristorante. La cantina è inoltre parte dell’esperienza proposta agli ospiti attraverso degustazioni e visite. «La nostra cucina non esisterebbe senza la cantina», ha spiegato Silvia Baracchi. «I vini della Baracchi Winery nascono a pochi passi dalla cucina e crescono insieme ai nostri piatti. È un dialogo quotidiano tra vigna e tavola, ed è questo che i nostri ospiti riconoscono». Il legame tra la cucina della chef e la produzione della famiglia costruisce così un percorso che unisce ristorazione, vino e ospitalità, dalla materia prima coltivata nella tenuta fino al servizio al ristorante.

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Un riconoscimento per l’ospitalità gastronomica toscana