Le Naturelle: la bevanda alternativa al latte per la colazione al bar

Negli ultimi anni, il latte vaccino ha registrato un declino dovuto a vari fattori come intolleranze, allergie e una crescente attenzione dei consumatori versoil benessere. Sempre più attenti e informati sui valori nutrizionali e i benefici per la salute, stanno mostrando un interesse crescente per i prodotti “free from” e per quelli che evidenziano l'apporto proteico. Inoltre, la sostenibilità sta diventando un tema sempre più centrale anche nell'alimentazione.

Le Naturelle: la bevanda sostitutiva al latte ideale per la schiuma del cappuccino

Le Naturelle: la bevanda sostitutiva al latte per il bar e la colazione

Con un contenuto proteico ad alto valore biologico, priva di grassi e ricca di calcio e fibre, e dal basso contenuto calorico, la bevande Le Naturelle è ideale come alternativa al latte vaccino per gli intolleranti al lattosio e per le persone celiache in quanto priva di glutine. Inoltre, grazie al potere montante dell'albume, è ideale per realizzare cappuccini dalla schiuma perfetta, stabile nel tempo e ideale per le applicazioni di “Latte art”.

Da una ricerca eseguita sui consumatori abbiamo riscontrato che il sapore è uno dei driver principali di scelta nella categoria dei “sostitutivi del latte”: il gusto preferito dal panel intervistato è risultato essere la vaniglia. Il nostro team di ricerca & sviluppo ha così realizzato un prodotto che incontrasse le aspettative e le esigenze del mercato.

Realizzata a base di albume d'uovo, proteina naturale per eccellenza senza la parte grassa, permette di creare cappuccini cremosi e altre preparazioni con risultati eccezionali. La bevanda Le Naturelle può essere montata sia a caldo, utilizzando il montalatte o la lancia del barista, sia a freddo, utilizzando un mixer. In entrambi i casi, si ottiene una schiuma voluminosa e persistente.

La qualità della schiuma ottenuta con la bevanda Le Naturelle può essere modulata in base al tempo di lavorazione: Per ottenere una schiuma areata adatta ai cappuccini, bastano tempi brevi di lavorazione, mentre per una schiuma più voluminosa e compatta, adatta a decori e frappé, è necessario un tempo di lavorazione più lungo.

Le Naturelle: perfetta per una colazione moderna

La bevanda Le Naturelle, grazie al suo retrogusto neutro e delicato, è ideale per essere miscelata con il caffè o il cacao senza alterare o coprire il gusto originale delle bevande. Inoltre il delicato e leggero sapore di vaniglia la rende ottima anche da consumare tal quale.

Le preparazioni realizzate con questa bevanda hanno un aspetto simile a quelle base latte, ma con i vantaggi aggiuntivi di essere lactose free.

Le Naturelle

