Eurovo lancia “Egg&Win!”: in palio premi esclusivi e un super premio finale

Gruppo Eurovo, azienda leader nella produzione di uova e ovoprodotti da oltre 70 anni, annuncia il lancio del nuovo concorso “Egg&Win!”, dedicato ai consumatori del marchio le Naturelle. Dal 30 settembre al 1° dicembre 2024, i partecipanti potranno vincere ogni giorno un iPhone 15 Pro 256 GB tramite un'estrazione instant win, con un montepremi complessivo che supera i 116mila euro.

Per partecipare al concorso, è necessario acquistare una confezione di uova o ovoprodotti le Naturelle inclusi nell'iniziativa, disponibili nei punti vendita della grande distribuzione e online. Successivamente, bisognerà caricare i dati e la foto dello scontrino sul sito www.concorso.lenaturelle.it o inviarli tramite WhatsApp al numero +39 340 1113040. Il risultato sarà immediato, sia in caso di vincita sia di non vincita. Inoltre, tutti gli acquisti daranno accesso all'estrazione finale prevista per febbraio 2025, con in palio una Fiat 500 elettrica come super premio.

Le Naturelle rafforza il legame con i consumatori con il concorso Egg&Win!

Le Naturelle rappresenta per Gruppo Eurovo un simbolo di valori come sostenibilità, filiera integrata e italianità. Tra i prodotti del brand si trovano le Naturelle da allevamento a terra senza l'uso di antibiotici, le Naturelle Bio da galline allevate in allevamenti biologici e le Naturelle all'aperto fonte di vitamina D. A supporto dell'iniziativa, Gruppo Eurovo ha previsto un vasto piano di comunicazione, con uno spot in onda dai primi di ottobre sui principali canali tv, radio e piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime e Twitch. Inoltre, il 6 ottobre sarà lanciata un'iniziativa speciale a sorpresa. Con questa operazione, Gruppo Eurovo punta a rafforzare il legame con i consumatori attraverso un concorso dinamico e coinvolgente, che valorizza il marchio le Naturelle, noto per il suo ampio assortimento e la qualità elevata dei prodotti.

«Le uova stanno vivendo un momento molto positivo dal punto di vista dei consumi. Cresce la domanda di un prodotto genuino e versatile, fonte proteica di altissima qualità a basso costo, e di conseguenza anche il riscontro positivo verso le Naturelle, che rappresenta un punto di riferimento con la sua offerta variegata e di elevato valore. Per tutti questi motivi vogliamo investire in comunicazione, per aiutare lo sviluppo della marca, e il concorso è un ulteriore elemento di spinta per la crescita della categoria» dichiara Federico Lionello, responsabile commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

Per informazioni consulta il Regolamento sul sito https://www.concorso.lenaturelle.it/ !

