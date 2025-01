Egnazia ospitalità italiana cerca personale: al via i recruiting days 2025

Egnazia ospitalità italiana annuncia i recruiting days 2025, con eventi il 5 febbraio a Borgo Egnazia (Br) e il 7 febbraio online. L'iniziativa mira a selezionare talenti per le sue strutture. Il gruppo cerca figure operative e strategiche per rafforzare i team nelle attuali strutture e per le future aperture. Requisiti fondamentali includono orientamento agli ospiti, capacità relazionali e attenzione alla qualità.

Egnazia ospitalità italiana ha annunciato due recrtuing days per febbraio 2025

Nel dettaglio, Egnazia è alla ricerca di talenti per le seguenti strutture:

Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (Br)

Ostuni a Mare a Ostuni (Br)

Hotel Santavenere a Maratea (Pz)

Hotel de Len a Cortina d’Ampezzo (Bl)

Hotel Ancora Cortina a Cortina d’Ampezzo (Bl)

per le prossime aperture del gruppo

Il recruiting day in presenza si terrà il 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano (Br). Quello virtuale sarà invece il 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, su piattaforma Zoom. Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 26 gennaio 2025, alle ore 18.00, compilando il modulo sul sito ufficiale. Egnazia è stata premiata come “Great Place to Work” nel 2024 per il secondo anno consecutivo, a conferma del suo impegno nella valorizzazione dei talenti e nella creazione di un ambiente inclusivo e stimolante.

