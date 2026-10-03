La crescita di Plena negli ultimi quattro anni

La cessione chiude il percorso avviato nel 2022 da KYIP Capital, che aveva costruito Plena attraverso una strategia di crescita per acquisizioni e successiva integrazione delle diverse istituzioni. Secondo i dati diffusi da KYIP, il gruppo è passato da circa 2.600 studenti e 14 milioni di euro di ricavi a circa 5.300 studenti, quasi 90 programmi accademici e 14 campus in sei città italiane. Nell'anno accademico 2025-2026 i ricavi consolidati hanno raggiunto circa 32,5 milioni di euro, mentre la quota di studenti internazionali è salita dal 7% al 19%. Nel periodo sono stati inoltre sviluppati più di 40 nuovi corsi e programmi, insieme a nuovi accreditamenti e partnership internazionali.