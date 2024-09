Cast Alimenti, più alta formazione per l'Horeca col nuovo socio Kyip Capital

L'alta formazione in cucina e in pasticceria di Cast Alimenti di Brescia entra a pieno titolo nei punti di forza del terzo polo privato italiano universitario accreditato di “Plena Education”, la rete di 6 istituti specializzati acquisiti negli ultimi 3 anni dal fondo Kyip Capital, finanziaria nata a fine 2020 per sostenere la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese su iniziativa di Luciano Hassan, Gianluca Losi, Carlo Privitera e Michele Fontana Sabatini. Attraverso la società controllata Euporie srl, Kyip Capital ha rilevato il 62,6% della scuola di Brescia, entrando così a pieno titolo nel mondo dell'Horeca, dopo avere compiute analoghe acquisizioni per attività di formazione attive nella moda, nel design, nella musica, nell'arte, nelle lingue straniere e nell'informatica.

Cast Alimenti, le nuove prospettive

Una novità che apre prospettive interessanti per quella necessaria formazione in tutto il mondo dell'hotellerie e della ristorazione italiana di cui da tempo il comparto del turismo ha bisogno. Un progetto di potenziamento che sarà favorito dagli importanti legami creati negli ultimi anni da Cast Alimenti con alcune delle più note aziende del comparto e con associazioni professionali come Federalberghi, Federazione italiana Cuochi, Nic, Apci, Club Richemond, e molte realtà del mondo della pasticceria. E il salto di qualità sarà assicurato anche dalla scelta di una gestione più integrata con il mondo universitario che fa capo oggi a Plena Education.

Vittorio Santoro e Cristian Cantaluppi

Non caso nel consiglio di amministrazione di Cast Aliment (in cui Vittorio Santoro, fondatore e già a capo della scuola, resta come presidente) siedono ora Carlo Privitera e Giacomo Davide Gerosa, di Kyip Capital, e Alessandro Montel, ceodi Plena Education. Cristian Cantaluppi, manager dell'Istituto De Filippo di Varese, specializzato nella formazione dell'Horeca, è invece il nuovo consigliere delegato a cui spetta la nuova gestione operativa della scuola. Le nomine sono del 29 luglio.

Cast Alimenti, più di un investimento

Che non si tratti di un semplice investimento finanziario (Cast Alimenti ha realizzato lo scorso anno circa 3 milioni di fatturato, in leggero calo, con 25 dipendenti), ma di una precisa scelta di sviluppo è dimostrato del resto anche dal cambio dell'assetto azionario, oltre che da quello del consiglio di amministrazione. Dei fondatori della società, nata nel 1997, resta solo Vittorio Santoro col 27,4% (già consigliere delegato e direttore ed ora presidente), mentre hanno lasciato il maestro pasticcere Iginio Massari (che aveva l'8,7%) e la società Pavoni Italia (leader nelle attrezzature per pasticceria che aveva poco meno del 15%) che resta però sponsor tecnico della scuola. Ha ceduto tutte le quote anche Arte Bianca (famiglia Foglio) che deteneva il 25,83%, mentre il network fieristico (Rimini e Vicenza) Italia Exibition Group resta in Cast Alimenti, ma riducendo la partecipazione che aveva acquisito nel 2008 dal 23,8% al 10%.

Luciano Hassan, presidente di Kyip Capital (credits: Kyip Capital, sito web)

Ad oggi il Gruppo Plena Education (esclusa Cast Alimenti) conta 4.200 studenti iscritti per un fatturato di 24 milioni di euro e si basa su 6 realtà attive nel campo delle Belle Arti (Rufa, Rome University of Fine Arts), del Design (Spd, Scuola Politecnica di Design, a Milano e Made Program a Siracusa), della Moda (Ferrari Fashion School a Milano), della Musica (Saint Louis School of Music a Roma) e della Mediazione Linguistica (Gruppo Ciels, con sedi a Padova, Brescia e Bologna). Plena Education è in grado di soddisfare un'offerta accademica tra le più ampie e diversificate del panorama italiano (corsi triennali, biennali, master one-year, corsi brevi, summer school) e dislocata in campus fisici nelle principali città italiane (Milano, Roma, Bologna, Padova e Brescia).

Cast Alimenti, cosa fa Kyip Capital?

Nei mesi scorsi Kyip Capital aveva acquisito anche l'Istituito Volta, specializzato in informatica con sedi a Milano, Roma, Napoli e Bari. Kyip Capital, e` invece una societa` di gestione Sgr indipendente che investe in operazioni di growth buy-out rilevando la maggioranza del capitale di PMI italiane ad alto potenziale con business model solidi e scalabili, con particolare focus sul mondo Education e Information Technology.

Cast Alimenti, una scuola di eccellenza

Cast Alimenti è una scuola in cui si pratica e si insegna l'eccellenza grazie ad un ricco corpo docenti composto da professionisti, chef e maestri considerati tra i migliori del settore. È anche considerata uno spazio d'elezione per la ricerca e lo sviluppo del made in Italy, sempre al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula. È inoltre palestra d'allenamento per tutte le squadre che partecipano alle competizioni internazionali nei mestieri del gusto, tanto da vantare il maggior numero di titoli mondiali nelle discipline gastronomiche: ben 21 ad oggi.

Cast Alimenti è una scuola in cui si pratica e si insegna l’eccellenza (credits: Cast Alimenti, Facebook)

Cast Alimenti ha il maggior numero di titoli mondiali al mondo nelle discipline gastronomiche: ad oggi se ne contano ben 21, grazie all'ultimo riconoscimento ottenuto dal Team Azzurro della Nazionale Italiana Cuochi, composto da Marco Tomasi e Tommaso Bonseri Capitani, che ha conquistato il titolo di Campioni del Mondo nella Categoria Senior, piazzandosi davanti a Svezia e Singapore, nella sfida mondiale del Global Chefs Challenge ad Abu Dhabi dal 30 maggio al 2 giugno 2022.

Come dimenticare poi il settembre 2021 a Lione, dove la squadra italiana composta da Lorenzo Puca (capitano), Andrea Restuccia e Massimo Pica ha meritato di salire sul gradino più alto del podio diventando così i Campioni del Mondo della 30^ edizione della Coupe du Monde de la Patisserie. La squadra si era allenata presso Cast Alimenti, che con questo nuovo titolo si era consolidata come punto di riferimento importante e spazio d'elezione per la ricerca e lo sviluppo del made in Italy, grazie alla presenza di grandi Maestri e di giovani professionisti che ambiscono all'eccellenza.