Non soltanto nuovi clienti e outsourcing. Per i giganti internazionali della ristorazione, una parte fondamentale del business continua a essere la capacità di conservare per decenni i grandi contratti. È il caso di Levy UK & Ireland, società del gruppo Compass specializzata nella ristorazione per eventi, sport e strutture dedicate all’ospitalità, che ha prolungato fino al 2032 la partnership con l’Edinburgh International Conference Centre (Eicc), uno dei principali centri congressuali della capitale scozzese.