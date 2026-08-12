GRANDI CONTRATTI
Compass, il catering di Edimburgo resta a Levy fino al 2032
Levy, società di Compass Group, prolunga fino al 2032 la partnership con l’Edinburgh International Conference Centre: un rapporto iniziato nel 1995 che arriverà a 37 anni, simbolo del peso della fidelizzazione
Non soltanto nuovi clienti e outsourcing. Per i giganti internazionali della ristorazione, una parte fondamentale del business continua a essere la capacità di conservare per decenni i grandi contratti. È il caso di Levy UK & Ireland, società del gruppo Compass specializzata nella ristorazione per eventi, sport e strutture dedicate all’ospitalità, che ha prolungato fino al 2032 la partnership con l’Edinburgh International Conference Centre (Eicc), uno dei principali centri congressuali della capitale scozzese.
La collaborazione è iniziata addirittura nel 1995, anno di apertura dell’Eicc. Con il nuovo accordo, il rapporto tra le due società arriverà quindi a 37 anni.
Dall’outsourcing alla capacità di trattenere i clienti
Il rinnovo è interessante soprattutto se letto alla luce della strategia di Compass Group, leader mondiale della ristorazione in appalto. Come emerso recentemente dall’analisi di Reuters, nei sei mesi terminati a marzo 2026 il 51% dei nuovi contratti conquistati da Compass proveniva da clienti che esternalizzavano il servizio per la prima volta, contro il 45% di tre anni prima.
Ma l’altra faccia della crescita è la retention: conquistare un nuovo cliente costa, mentre mantenere per decenni un contratto consente di consolidare ricavi e presenza sul mercato.
Il caso di Edimburgo è quasi da manuale. Levy gestisce la ristorazione dell’Eicc dalla sua apertura e continuerà a farlo almeno fino al 2032, accompagnando l’evoluzione dell’offerta food & beverage del centro congressi.
La strategia dei grandi gruppi si muove quindi su due binari: conquistare i servizi che vengono esternalizzati per la prima volta e impedire che quelli già acquisiti finiscano ai concorrenti. E un contratto che attraversa quasi quattro decenni dimostra quanto, nella ristorazione in appalto, il secondo obiettivo possa essere importante quanto il primo.