Shedir Collection riorganizza la propria struttura direzionale con la nomina di Maria Strati nel ruolo di chief commercial officer, con decorrenza dal 1° ottobre 2026. L'ingresso si inserisce nei piani di consolidamento e sviluppo del gruppo alberghiero di lusso, posizionando la manager al vertice delle decisioni operative per la crescita del brand nel panorama dell’ospitalità d'alto gamma.

Maria Strati

L'incarico prevede la gestione e il coordinamento della strategia commerciale, con un focus orientato alla penetrazione nei principali mercati internazionali. La nuova direzione focalizzerà le attività sulla creazione di partnership strategiche e sul rafforzamento della rete di contatti con gli operatori del turismo di lusso globale, lavorando in diretta sinergia con l'amministratore delegato Simone Giorgi e il comitato direttivo.

Crescita sui mercati internazionali e posizionamento dei boutique hotel

L’ingresso della manager punta a potenziare le performance commerciali dell'intero portfolio aziendale, composto da dimore e hotel di lusso a Roma caratterizzati da identità architettoniche e stilistiche uniche. Il percorso di sviluppo prevede un’integrazione mirata tra le vendite dirette, i canali intermediati per la clientela ad alto budget e la valorizzazione delle peculiarità ricettive di ogni singola struttura.

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«Maria porta con sé una preziosa conoscenza dell’ospitalità di lusso e delle relazioni che rendono possibile una crescita duratura. Sono lieto di darle il benvenuto nel nostro team di direzione. Insieme rafforzeremo la nostra presenza commerciale, preservando l’identità di ciascuno dei nostri hotel e la qualità dell’ospitalità che contraddistingue Shedir Collection» commenta Simone Giorgi, ceo di Shadir Collection.

Consolidation management nell'hotellerie di alta gamma

L'evoluzione della governance aziendale risponde alle dinamiche attuali del settore dell'hotellerie italiana, sempre più orientato ad intercettare flussi turistici internazionali ad alta capacità di spesa. Attraverso questo assetto, la collection punta ad ampliare la propria quota di mercato mantenendo standard elevati nel servizio, nell'accoglienza personalizzata e nella gestione dell'esperienza dell'ospite.

Prospettive e scenari del settore ricettivo ad alto valore aggiunto