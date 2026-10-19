TITOLO ASI
Il norvegese Nikolai Haram Svorte è il miglior sommelier del mondo
Il norvegese Nikolai Haram Svorte è il miglior sommelier del mondo 2026: a Lisbona ha superato Pascaline Lepeltier e Wataru Iwata. Ha vinto quattro campionati nazionali di fila e il titolo nordico nel 2025 da sommelier
Nikolai Haram Svorte ha vinto il titolo di miglior sommelier del mondo 2026, assegnato da Asi (The Association de la Sommellerie Internationale ) a Lisbona il 16 ottobre al termine della finale ospitata nello storico Coliseu dos Recreios. Sul podio con il norvegese sono saliti la francese Pascaline Lepeltier, seconda classificata, e il giapponese Wataru Iwata, terzo. Con la vittoria a Lisbona succede al lettone Raimonds Tomsons, che aveva conquistato il titolo nel 2023 a Parigi. In quell’edizione Lepeltier aveva chiuso al quarto posto e Iwata al quinto.
La seconda classificata, Pascaline Lepeltier, è beverage director del locale Chambers di New York. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento Decanter Rising Star ed è autrice del libro One Thousand Vines. Wataru Iwata, terzo nella competizione, ricopre invece il ruolo di beverage director al The Thousand Kyoto ed è managing director della Japan Sommelier Association.
Alla 18ª edizione della competizione, organizzata dall’Association de la Sommellerie Internationale (Asi), hanno partecipato 66 sommelier in rappresentanza delle associazioni nazionali aderenti. La finale è arrivata al termine di un percorso che, dopo due giorni di quarti di finale, aveva portato all’annuncio dei 20 semifinalisti. Il norvegese è stato il primo dei tre finalisti a salire sul palco. Durante le prove ha mantenuto la calma e la concentrazione, affrontando le diverse fasi della competizione, dalla degustazione al servizio.
Il risultato di Lisbona si inserisce in un percorso di successi nelle competizioni del Nord Europa. Svorte ha conquistato il Campionato norvegese dei sommelier per quattro anni consecutivi, dal 2023 al 2026, e nel 2025 ha vinto anche il titolo nordico. Sommelier dal 2018, ha lavorato come head sommelier al ristorante Speilsalen, all’interno del Britannia Hotel di Trondheim. Attualmente è responsabile prodotto e vendite di Remuage by Moestue, importatore norvegese di Champagne.