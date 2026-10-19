Nikolai Haram Svorte ha vinto il titolo di miglior sommelier del mondo 2026, assegnato da Asi (The Association de la Sommellerie Internationale ) a Lisbona il 16 ottobre al termine della finale ospitata nello storico Coliseu dos Recreios. Sul podio con il norvegese sono saliti la francese Pascaline Lepeltier, seconda classificata, e il giapponese Wataru Iwata, terzo. Con la vittoria a Lisbona succede al lettone Raimonds Tomsons, che aveva conquistato il titolo nel 2023 a Parigi. In quell’edizione Lepeltier aveva chiuso al quarto posto e Iwata al quinto.

La seconda classificata, Pascaline Lepeltier, è beverage director del locale Chambers di New York. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento Decanter Rising Star ed è autrice del libro One Thousand Vines. Wataru Iwata, terzo nella competizione, ricopre invece il ruolo di beverage director al The Thousand Kyoto ed è managing director della Japan Sommelier Association.

Nikolai Haram Svorte ha vinto il titolo di miglior sommelier del mondo 2026 per Asi

Alla 18ª edizione della competizione, organizzata dall’Association de la Sommellerie Internationale (Asi), hanno partecipato 66 sommelier in rappresentanza delle associazioni nazionali aderenti. La finale è arrivata al termine di un percorso che, dopo due giorni di quarti di finale, aveva portato all’annuncio dei 20 semifinalisti. Il norvegese è stato il primo dei tre finalisti a salire sul palco. Durante le prove ha mantenuto la calma e la concentrazione, affrontando le diverse fasi della competizione, dalla degustazione al servizio.

Il vincitrore Nikolai Haram Svorte tra i collegh saliti con lui sul podio Wataru Iwata,e Pascaline Lepeltier