31 AGOSTO
Nuova proroga per il fondo destinato alla riqualificazione delle strutture turistiche
Il ministero del Turismo ha esteso al 31 agosto il termine per completare gli interventi. Nello stesso provvedimento sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per un ascensore tra centro storico e lungomare di Tropea (Vv)
È stata nuovamente prorogata, fino al 31 agosto, la scadenza per completare gli investimenti finanziati attraverso il Fondo rotativo imprese per il turismo (Fri-Tur), precedentemente fissata al 30 giugno. L'incentivo, promosso dal Ministero e gestito da Invitalia, ricordiamo, è nato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma finanziato con risorse europee per sostenere la ripresa dopo la pandemia.
Lanciato nel gennaio 2023 con una dotazione complessiva di 1,38 miliardi di euro, ha sostenuto investimenti da 500mila a 10 milioni di euro per riqualificare e modernizzare le strutture turistiche, dall'efficienza energetica e antisismica alla digitalizzazione e all'eliminazione delle barriere architettoniche. La proroga è contenuta nella Legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Nello stesso provvedimento è previsto anche un contributo da 2,5 milioni di euro per Tropea (Vv), destinato alla realizzazione di un ascensore fra il centro storico e il lungomare.
Cosa cambia con la proroga
A livello di cambiamenti, quindi, non c'è molto altro da segnalare: la modifica riguarda esclusivamente i tempi concessi alle imprese già beneficiarie del Fri-Tur per completare gli interventi ammessi alle agevolazioni, con la scadenza spostata, come detto, al 31 agosto. Detto ciò, la legge consente anche al ministero del Turismo di proseguire oltre quella data le attività istruttorie necessarie alla concessione delle agevolazioni.
Le pratiche amministrative ancora in lavorazione potranno quindi essere portate avanti oltre la scadenza prevista per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto delle risorse già assegnate alla misura e degli obiettivi rendicontati all’Ue. «Con la pubblicazione in Gazzetta diamo certezza alle imprese e continuità a uno strumento fondamentale come il Fondo Rotativo - ha dichiarato il ministro Gianmarco Mazzi. Stiamo parlando di investimenti che rendono le nostre strutture ricettive più moderne, sostenibili e digitali, quindi più competitive sul mercato internazionale».
2,5 milioni per l'ascensore di Tropea
Come anticipato, la stessa legge contiene poi anche un intervento distinto dal Fri-Tur, destinato alla valorizzazione turistica di Tropea, in Calabria. È stato infatti autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro al Comune per realizzare un ascensore di collegamento tra il centro storico e il lungomare, con l'obiettivo di rendere più accessibile una delle principali destinazioni turistiche calabresi. «L'intervento su Tropea dimostra come anche un'infrastruttura puntuale possa diventare un potente attrattore turistico, coniugando valorizzazione del borgo, accessibilità e fruizione del lungomare» ha concluso il ministro.