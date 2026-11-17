Nelle scuole agrarie bresciane nasce un tavolo di lavoro sperimentale con Regione e Confagricoltura per sostenere formazione e innovazione, individuare nuove opportunità di finanziamento, sostenere gli investimenti e accompagnare l’innovazione negli istituti. È il risultato dell'incontro che si è svolto all’istituto tecnico agrario Pastori di Brescia e al quale hanno partecipato i dirigenti delle scuole agrarie del territorio: Pastori, Chiari, Remedello e Meneghini di Edolo.

Scuole agrarie, fondi insufficienti per innovare: a Brescia nasce un tavolo di lavoro

Le difficoltà delle scuole agrarie e la necessità di nuovi investimenti

L'appuntamento ha consentito di mettere a fuoco le principali criticità degli istituti tecnici e professionali agrari: necessità di aggiornare laboratori, strutture e aziende agricole didattiche, elevati costi di gestione delle attività produttive e difficoltà di accesso ai finanziamenti. Problemi che assumono particolare rilevanza per scuole chiamate a garantire una formazione pratica sempre collegata alle trasformazioni del settore. Dalla robotizzazione delle stalle alle biotecnologie, dalla gestione dell’acqua all’agricoltura di precisione, il mondo agricolo sta attraversando un’accelerazione che impone, anche alla formazione, di adeguare strumenti e competenze.

L'assessore lombardo all'Agricoltura, Alessandro Beduschi

È proprio da queste esigenze che è nata la proposta dell’assessore lombardo all'agricoltura Alessandro Beduschi di istituire una cabina di regia sperimentale, coinvolgendo anche altri assessorati in base agli sviluppi del progetto. «Qui parliamo di agricoltura e di futuro. Coinvolgere i giovani - è stato unanimemente rimarcato - è il primo investimento che possiamo fare per garantire prospettive al settore. Vogliamo costruire un progetto sperimentale capace di mettere in relazione differenti strumenti finanziari, collaborazioni istituzionali e opportunità offerte dal mondo della ricerca».

Il ruolo di Confagricoltura e il collegamento con le imprese

L’obiettivo è individuare risorse non solo per le infrastrutture, ma anche per sostenere i costi di funzionamento delle aziende agricole scolastiche. Confagricoltura Brescia ha ribadito piena disponibilità a sostenere il percorso, rafforzando il collegamento tra sistema educativo, istituzioni e mondo produttivo. «L’agricoltura cambia a una velocità impressionante e le nostre scuole devono accompagnare o anticipare questa trasformazione - ha dichiarato il presidente Oscar Scalmana. Come imprenditori chiediamo solide competenze tecniche, ma soprattutto giovani con una preparazione culturale adeguata, capacità di affrontare i problemi e mentalità aperta all’innovazione. Scuola, istituzioni e imprese devono lavorare insieme: per questo abbiamo favorito questo confronto». Le scuole agrarie hanno caratteristiche particolari, gestiscono vere aziende agricole, con attività produttive e costi che richiedono strumenti e risorse adeguati.

Il presidente di Confagricoltura Brescia, Oscar Scalmana