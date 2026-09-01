NUOVA NOMINA
Simone Giorgi lascia La Minerva e diventa il nuovo ceo di Shedir Collection
Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection. Con oltre 30 anni d'esperienza nell'hotellerie di lusso, guiderà crescita, asset, performance e posizionamento del gruppo sul mercato internazionale
Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection, gruppo attivo nell’hotellerie di lusso e presente in Italia soprattutto a Roma con diverse strutture. La nomina consolida il percorso verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica.
Shedir Collection punta sulla crescita dell’hotellerie di lusso
Il nuovo incarico arriva in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo per Shedir Collection, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo nel panorama dell’ospitalità italiana e internazionale di lusso e creare nuove opportunità per portafoglio e brand. Giorgi lavorerà in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli. Nel doppio ruolo di ceo ed Executive Asset Manager, Giorgi contribuirà all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema esperienza imprenditoriale, disciplina manageriale e conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Tra le priorità figurano la valorizzazione degli asset, lo sviluppo del portafoglio, la crescita della performance, il posizionamento dei brand e l’individuazione di nuove opportunità strategiche. «L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.
Simone Giorgi, trent’anni nell’hotellerie internazionale
Giorgi vanta oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso. Nel corso della carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma, maturando una particolare esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano. È stato director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture italiane e internazionali, e successivamente general manager di realtà come Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri. Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, affiancando all’incarico un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Dal La Minerva a Shedir Collection
Nel 2025 Giorgi ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma, incarico che conclude al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo - dichiara lo stesso Giorgi -. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir». «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express - aggiunge poi il nuovo ceo di Shedir Collection - alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità».