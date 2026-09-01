Simone Giorgi lascia La Minerva e diventa il nuovo CEO di Shedir Collection

Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection, gruppo attivo nell’hotellerie di lusso e presente in Italia soprattutto a Roma con diverse strutture. La nomina consolida il percorso verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica.

Simone Giorgi è il nuovo ceo ed Executive Asset Manager di Shedir Collection

Shedir Collection punta sulla crescita dell’hotellerie di lusso

Il nuovo incarico arriva in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo per Shedir Collection, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo nel panorama dell’ospitalità italiana e internazionale di lusso e creare nuove opportunità per portafoglio e brand. Giorgi lavorerà in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli. Nel doppio ruolo di ceo ed Executive Asset Manager, Giorgi contribuirà all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema esperienza imprenditoriale, disciplina manageriale e conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Tra le priorità figurano la valorizzazione degli asset, lo sviluppo del portafoglio, la crescita della performance, il posizionamento dei brand e l’individuazione di nuove opportunità strategiche. «L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.

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Simone Giorgi, trent’anni nell’hotellerie internazionale

Giorgi vanta oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso. Nel corso della carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma, maturando una particolare esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano. È stato director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture italiane e internazionali, e successivamente general manager di realtà come Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri. Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, affiancando all’incarico un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dal La Minerva a Shedir Collection