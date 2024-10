Sandro Bottega Presenta a Milano la Nuova Linea "Prosecco Premium Vintage Collection"

Sandro Bottega ha svelato in anteprima mondiale la "Prosecco Premium Vintage Collection", una nuova linea di Prosecco di alta gamma. Le bottiglie, frutto di tecniche enologiche all’avanguardia, puntano a elevare la qualità del Prosecco a livelli d’eccellenza, grazie alla selezione di uve Glera coltivate in singoli vigneti nelle Colline Patrimonio Unesco. Con vendemmia manuale, criomacerazione prefermentativa e un affinamento prolungato in autoclavi innovative, la nuova collezione rappresenta un punto di svolta per il Prosecco, che raggiunge vette di qualità paragonabili ai migliori Champagne francesi.

Sandro Bottega

Le prime tre etichette della linea-Gold Cru Vintage 2022, Gold Extra Brut Vintage 2022 e Gold Diamond Vintage 2022-sono già disponibili nelle migliori enoteche, con prezzi che vanno dai 35 ai 54 euro a bottiglia. Due ulteriori release del 2021, caratterizzate da un affinamento di 12 mesi, arriveranno presto sul mercato, con prezzi che raggiungono i 250 euro. Sandro Bottega ha sottolineato come i costi di produzione in queste aree collinari superino di tre volte quelli di altre zone viticole di prestigio, come Champagne.

Durante la presentazione, Bottega ha guidato una verticale storica di sei annate di Prosecco Doc per dimostrare la capacità di invecchiamento di questo vino. Gli chef stellati Remo e Mario Capitaneo hanno poi creato un menù speciale per accompagnare la degustazione. Con un fatturato in crescita e una forte presenza sui mercati internazionali, Bottega si conferma una delle realtà più dinamiche del settore vinicolo, grazie alla continua ricerca della qualità.

