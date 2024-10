Vino: il 46% degli italiani lo vede come simbolo di cultura e territorio

Un brindisi all'italianità! Per quasi uno su due (il 46%) degli italiani, il vino non è solo una bevanda, ma un’autentica espressione della nostra cultura e del nostro territorio. Al secondo posto nella scala delle preferenze troviamo “una fonte di piacere”, mentre il terzo posto va a un modo per socializzare. Queste rivelazioni emergono da un'indagine condotta dal Centro Studi Divulga/Ixe’, pubblicata in occasione della Giornata nazionale dell’uva, celebrata dalla Coldiretti in tutti i mercati di Campagna Amica, proprio mentre la vendemmia 2024 si avvicina al traguardo finale.

La giornata è un vero e proprio festival del vino, con oltre 160 eventi dedicati alla riscoperta della cultura vinicola, che abbracciano tradizioni storiche come la pigiatura dell’uva (aperta anche ai più piccoli!) e la preparazione di dolci a base di mosto. E non finisce qui: degustazioni, laboratori, assaggi di varietà d'uva, e abbinamenti guidati tra vino, formaggi e salumi con sommelier esperti rendono questa giornata un’occasione imperdibile. Ci sono anche workshop e show cooking con i cuochi contadini, per farci immergere nel meraviglioso mondo della gastronomia locale.Il 2024 ha visto un’avvio anticipato della raccolta delle uve, cominciata già a fine luglio in Sicilia e proseguita in tutta Italia. Si prevede una produzione tra i 41 e i 42 milioni di ettolitri, un quantitativo che, sebbene inferiore alla media degli ultimi anni, potrebbe permettere all'Italia di riconquistare la leadership nel settore, superando la Francia.Ma non è solo una questione di numeri! La Coldiretti sottolinea l’importanza di proteggere il vino, che è parte integrante della Dieta Mediterranea. Questo modello alimentare, considerato sano e benefico per prevenire malattie, si basa sull’equilibrio e sul consumo moderato di ogni alimento, incluso un buon bicchiere di rosso o di bianco durante i pasti. E se gli italiani possono vantare un’aspettativa di vita record, un motivo ci sarà!

Purtroppo, ci sono anche rischi legati ad alcune politiche europee, come il tentativo di etichettare le bottiglie di vino con avvisi allarmistici , come quello adottato in Irlanda. Coldiretti avverte che ciò potrebbe portare a scaffali pieni di vino “bollato” con scritte spaventose, mentre cibi e bevande ultraprocessati, che non hanno nulla di naturale, potrebbero vantare bollini verdi e claim positivi, nonostante i loro evidenti effetti nocivi sulla salute.In sintesi, il vino è molto più di una semplice bevanda: è cultura, piacere e convivialità. È tempo di celebrare la nostra tradizione vinicola e proteggerla da forze che cercano di minarla!

