Franciacorta: Sparkling Wine Partner esclusivo della Guida Michelin negli Stati Uniti

Franciacorta sarà Sparkling Wine Partner esclusivo durante le cerimonie della Guida Michelin negli Stati Uniti, oltre a essere sponsor dei Sommelier of the Year Awards per i prossimi tre anni. Franciacorta è destination partner della Guida Michelin in Italia dal 2021. Sbarcando in un mercato importante come quello statunitense, dove la scena gastronomica sta crescendo notevolmente in termini di qualità e apprezzamento da parte dei consumatori, Franciacorta consolida in maniera significativa la sua relazione con la Guida Michelin.

Questa collaborazione vedrà la luce in occasione della cerimonia della Guida Michelin che si terrà in California quando verranno rivelate le nuove stelle californiane. Durante l'evento, gli ospiti avranno la possibilità di degustare e scoprire le diverse tipologie di Franciacorta, mentre gli chef appena premiati brinderanno sul palco con Franciacorta. Durante la cerimonia, Michelin presenterà anche un premio annuale, sponsorizzato proprio da Franciacorta, che verrà assegnato al miglior sommelier della California.

La collaborazione proseguirà per tutto il 2024 durante le cerimonie della Guida Michelin che toccheranno varie destinazioni negli Stati Uniti.

«Questa alleanza tra Franciacorta e Michelin si fonda sull’interesse comune per l’enogastronomia, oltre che su un approccio sostenibile nei confronti dell’ambiente - queste le parole di Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - Siamo orgogliosi ed emozionati all’idea di traghettare oltreoceano la nostra collaborazione con la Guida Michelin statunitense, in quanto riteniamo che Franciacorta abbia ancora tanto da esprimere e comunicare su questo mercato, soprattutto nel settore dell’alta gastronomia di qualità. Siamo convinti che chef e sommelier rivestano ogni giorno un ruolo chiave come ambasciatori dell'eccellenza gastronomica ed enologica e questo è un modo per esprimere la nostra gratitudine».

«Sono felice che la nostra collaborazione con Franciacorta possa estendersi al mercato statunitense, brindando insieme agli straordinari successi degli chef e del settore della ristorazione in tutte le nostre destinazioni - ha rivelato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin - I nostri valori comuni e l’impegno a promuovere il settore enogastronomico dimostrano che questa collaborazione rappresenta il connubio perfetto da portare sulla scena gastronomica statunitense in continua crescita».

«Sono lieta e orgogliosa di questa nuova collaborazione tra Franciacorta, un simbolo dell'eccellenza italiana nel settore vinicolo, e la prestigiosa Guida Michelin negli Stati Uniti - ha dichiarato l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia - Questa collaborazione accrescerà l'apprezzamento del pubblico americano non solo per il vino italiano, già molto amato in questo splendido paese, ma anche per la filosofia del made in Italy che Franciacorta incarna perfettamente, per la nostra capacità di combinare in modo unico tradizione e innovazione, dando priorità al benessere e alla sostenibilità, offrendo qualità straordinaria e, nel settore enogastronomico, un gusto senza pari».

Allearsi con la Guida Michelin Stati Uniti significa far crescere il numero di collaborazioni prestigiose che Franciacorta può vantare sul mercato statunitense e non solo.

Franciacorta è infatti partner degli Emmy Awards, l’evento più prestigioso per la televisione americana che celebra i più grandi successi e gli artisti di maggior talento del settore. Il crescente successo della televisione ha attirato negli ultimi anni attori internazionali del mondo del cinema e del teatro, dando vita a un pubblico globale sempre più fedele. La 76ª edizione degli Emmy si terrà a Los Angeles il 15 settembre.

Da 12 anni Franciacorta è Official Wine della Milan Fashion Week grazie alla collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, Official Sparkling Wine della 1000 Miglia, la gara automobilistica più spettacolare al mondo e, ovviamente, della Guida Michelin Italia.

