Franciacorta consolida la sua presenza negli Stati Uniti con nuove iniziative

Franciacorta vola ancora una volta negli Stati Uniti, con un numero di appuntamenti in crescita. Il lavoro curato da Alessandro Masnaghetti sulle Unità Geografiche della Franciacorta è stato presentato lo scorso 4 giugno alla Soho House di New York a una ristrettaplatea di circa 50 partecipanti fra giornalisti, sommelier e importatori.

Franciacorta intensifica la promozione negli Stati Uniti

La mappa delle Unità Geografiche della Franciacorta creata da Masnaghetti, ingegnere nucleare e cartografo, è il frutto di un accurato studio di matrice storica e geografica, che attingendo dal catasto napoleonico ha permesso una ricostruzione di ben 134 toponimi dell'areale franciacortino: un mosaico unico, che arricchisce il territorio dotandolo di una specificità geografica minuziosa e puntuale.

Il programma promozionale di Franciacorta è stato arricchito, nel corso della medesima giornata, da una degustazione tematica che il Consorzio ha organizzato a Brooklyn presso il ristorante italiano “Antica Pesa” cui hanno preso parte, oltre a un selezionato gruppo di giornalisti e influencer, il console generale d'Italia a New York, Fabrizio Di Michele, e la moglie Giorgia De Parolis, primo consigliere alla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Nazioni Unite.

È quindi stata la volta di Washington per un focus sul trade, con una Masterclass riservata a sommelier, esperti e giornalisti accolti alla corte di Enrique Limardo, chef del ristorante stellato “Imperfecto”.

Continua inoltre, fino al prossimo 15 di giugno, la “Franciacorta Restaurant Weeks”, iniziativa di carattere promozionale dedicata a degustazioni e abbinamenti che coinvolge ben 16 ristoranti fra New York, Miami e Chicago (per New York: Corkbuzz, Creston, Principe, Compagnie des Vins Surnaturels, Antica Pesa; perMiami: Ironside Pizza, Omakai, Toscano de Mare, Macchialina, Boia De, Chevre; per Chicago: Monteverde,Acanto, Table Donkey Stick, Atelier, Picnic Wine & Provisions).

«Siamo entusiasti di poter tornare ogni anno negli USA, quest’anno con la novità di Washington e tante altreattività utili per la promozione dei nostri vini e della denominazione”, ha affermato il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini -. Il mercato americano rappresenta una componente cruciale per l'espansione internazionale di Franciacorta. Gli Stati Uniti sono sempre più attratti dai vini di alta qualità e dallestorie uniche che li accompagnano. La presentazione del lavoro di Masnaghetti offre un ulteriore strumento pereducare e appassionare il pubblico americano, consolidando lapresenza di Franciacorta nel paese».

© Riproduzione riservata