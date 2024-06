Anche Vecchio Amaro del Capo al fianco degli Azzurri agli Europei di calcio

Al fischio d'inizio di Italia-Spagna, previsto alle 21.00 di giovedì 20 giugno, il tricolore sventola non solo in Italia ma anche in Germania, a Iserlohn, dove la Nazionale è in ritiro e dove, fino al 23 giugno, si terrà "Benvenuta Italia", un evento dedicato agli italiani e agli amanti dell'Italia.

Vecchio Amaro del Capo ha allestito un'area dove sarà possibile gustare l'amaro sia liscio che nei cocktail Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz

Vecchio Amaro del Capo è sponsor d'eccezione dell'evento, che si svolgerà nella piazza principale della città, Alter Rathausplatz. Qui, gli italiani potranno immergersi nella cultura italiana attraverso le sue eccellenze, tra cui ovviamente l'amaro calabrese.

«Non potevamo mancare a fianco dei tifosi della nostra Nazionale - ha dichiarato Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915 -: per questo abbiamo scelto di essere presenti a Iserlohn e di condividere con tutti gli italiani che vivono in Germania il calore di tifare insieme».

Per l'occasione, Vecchio Amaro del Capo ha allestito un'area dove sarà possibile gustare l'amaro sia liscio che nei cocktail Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz.

La Germania è il secondo mercato per Vecchio Amaro del Capo in Europa, dopo l'Italia, e l'azienda sta investendo molto per farsi conoscere dal grande pubblico tedesco. La presenza a "Benvenuta Italia" è un'importante occasione per rafforzare il brand e la sua notorietà.

Durante il Festival, la partita Italia-Spagna sarà trasmessa su un maxi schermo, e verrà proiettato anche lo spot di Vecchio Amaro del Capo adattato per il mercato tedesco. Lo spot, che rievoca immagini di sole, mare e convivialità tipiche dell'Italia, si conclude con il claim "Italien Eiskalt Geniessen", che significa "Godetevi l'Italia ghiacciata", per sottolineare anche in Germania la possibilità di gustare Vecchio Amaro del Capo liscio.

Lo spot sarà trasmesso in loop durante il Festival e sarà anche oggetto di una campagna social per ampliare la conoscenza del marchio tra i tedeschi.

© Riproduzione riservata