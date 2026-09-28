Birra del Borgo ha raggiunto un accordo con tutti i 20 dipendenti coinvolti nella procedura legata alla cessazione dell'attività dello stabilimento di Borgorose, in provincia di Rieti. L'intesa prevede misure economiche migliorative rispetto ai trattamenti previsti dalla normativa e un percorso di supporto alla ricollocazione professionale. Resta aperta la possibilità di cedere gli asset industriali a un altro operatore.

Birra del Borgo, ricollocazione e misure economiche per i 20 lavoratori di Borgorose

Birra del Borgo, accordo con i 20 dipendenti: previste misure economiche e ricollocazione

L'accordo arriva al termine del confronto avviato nelle scorse settimane tra l'azienda, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori. Secondo quanto comunicato dalla società, l'intesa ha ottenuto l'adesione di tutti i 20 dipendenti interessati dalla procedura. Il pacchetto concordato comprende misure economiche definite dall'azienda «significativamente migliorative» rispetto a quanto previsto dalla normativa applicabile, oltre all'attivazione di un servizio di supporto alla ricollocazione attraverso un primario operatore del settore. «Accogliamo positivamente il raggiungimento dell'accordo, che conclude un confronto lungo e articolato, affrontato dall'azienda con serietà, responsabilità e attenzione alle persone», ha dichiarato Leonardo Volpicella, amministratore delegato di Birra del Borgo.

Nel comunicato, Birra del Borgo ha ringraziato la Regione Lazio, Unindustria, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori, Rsu e Rsa, per il contributo fornito durante la trattativa. Un ringraziamento è stato rivolto anche al sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, per l'attenzione riservata ai dipendenti nel corso del percorso. Per lo stabilimento reatino, il prossimo passaggio resta dunque legato all'eventuale individuazione di un soggetto interessato alla continuità industriale, mentre l'accordo raggiunto definisce le condizioni per i 20 lavoratori coinvolti nella cessazione dell'attività.

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Stabilimento di Borgorose, resta aperta la possibilità di una cessione