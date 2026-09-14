Il mondo del Brunello di Montalcino saluta Filippo Baldassarre Fanti , titolare della Tenuta Fanti di Castelnuovo Dell'Abate Montalcino (Si) e presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino dal 1998 al 2007, venuto a mancare . La sua figura è legata alla crescita della denominazione. Nei primi anni Settanta Fanti trasformò la proprietà, appartenuta ai Fanti fin dall’Ottocento, da realtà mezzadrile a azienda vitivinicola , concentrando l’attività sulla produzione di vino e olio.

La prima etichetta di Brunello di Montalcino della Tenuta risale al 1980. Poi i vigneti sono passati dagli 8 ettari degli anni Ottanta agli attuali 55, destinati a Brunello di Montalcino Docg, Rosso di Montalcino Doc e Sant’Antimo Doc .

Alla presidenza del Consorzio, Fanti contribuì al percorso di consolidamento e affermazione della denominazione, in una fase di apertura dei mercati. Fonti del settore ricordano il suo impegno per rafforzare l’immagine e il ruolo del Consorzio.

La Tenuta Fanti si estende su circa 260 ettari, con vigneti, oliveti, seminativi e boschi. La famiglia dispone di un frantoio a Castelnuovo dell’Abate. Il Consorzio ha espresso cordoglio alla famiglia, alle figlie Elisa (già consigliera dell’ente nel precedente mandato) ed Elena e a quanti hanno condiviso il percorso di Fanti.