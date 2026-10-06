«Contadi Castaldi non è in vendita». Con questa dichiarazione il gruppo Terra Moretti smentisce le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla stampa nazionale riguardo a una possibile cessione della cantina franciacortina ad Argea, il gruppo vitivinicolo nato nel 2022 e controllato dal fondo di private equity Clessidra, che comprende già Botter, Mondodelvino e Cantina Zaccagnini. La posizione del gruppo arriva dopo le notizie su una possibile operazione che avrebbe riguardato uno dei marchi vinicoli del perimetro Terra Moretti. Al momento, quindi, la cessione di Contadi Castaldi non è confermata dal gruppo, che nega che la cantina sia sul mercato.

Contadi Castaldi, 174 ettari e 1,1 milioni di bottiglie

Fondata nel 1987 da Vittorio Moretti, già alla guida di Bellavista, Contadi Castaldi ha sede ad Adro, in Franciacorta, all'interno della storica Fornace Biasca, un'ex fabbrica di mattoni dell'Ottocento recuperata attraverso un intervento di restauro conservativo. La cantina si è sviluppata attorno alla produzione di Franciacorta metodo classico e oggi conta 174 ettari vitati, con una produzione dichiarata di circa 1,1 milioni di bottiglie all'anno. Per il 2025 il fatturato indicato è di 14,8 milioni di euro. Sono numeri che collocano Contadi Castaldi tra gli asset vitivinicoli principali del gruppo Terra Moretti, accanto a Bellavista e alle altre aziende che compongono il portafoglio della holding.

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