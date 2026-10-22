Fisar, il Congresso nazionale porta in Cilento i vini della Magna Grecia

Il Salone dei Vini della Magna Graecia mette al centro il rapporto tra tradizione vitivinicola, produzioni agroalimentari e identità del Cilento . I banchi d’assaggio dedicati ai vini legati alla storia della Magna Grecia saranno affiancati da un percorso di degustazione dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, curato dalle aziende locali.

Per approfondire le opportunità di valorizzazione del territorio, Fisar, attraverso la Delegazione di Salerno, collabora con la Direzione dei Parchi archeologici di Paestum e Velia e con l’Università di Salerno. Il programma prevede un’attività al Parco archeologico e un confronto sulle strategie di promozione del Cilento. L’obiettivo è mettere in relazione patrimonio archeologico, paesaggio e produzioni agroalimentari, considerando anche l’enoturismo come possibile leva di sviluppo economico per le comunità locali.