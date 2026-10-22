23-25 OTTOBRE
Fisar, il Congresso nazionale porta in Cilento i vini della Magna Grecia
Dal 23 al 25 ottobre il Congresso nazionale Fisar arriva in Cilento con il Salone dei Vini della Magna Graecia, degustazioni di prodotti locali, un confronto sull'enoturismo e la finale per il Miglior Sommelier 2026
Dal 23 al 25 ottobre il 54° Congresso nazionale Fisar si svolge all’Olimpia Cilento Resort & SPA di Ascea Marina, in provincia di Salerno. In programma il Salone dei Vini della Magna Graecia, degustazioni di prodotti della Dieta Mediterranea, un confronto sulla valorizzazione del territorio e la finale del concorso per il Miglior Sommelier Fisar 2026.
Vini della Magna Grecia e prodotti della Dieta Mediterranea
Il Salone dei Vini della Magna Graecia mette al centro il rapporto tra tradizione vitivinicola, produzioni agroalimentari e identità del Cilento. I banchi d’assaggio dedicati ai vini legati alla storia della Magna Grecia saranno affiancati da un percorso di degustazione dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, curato dalle aziende locali.
L’appuntamento si inserisce nel 54° Congresso nazionale della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (Fisar), che riunisce ad Ascea gli associati per tre giornate dedicate al vino, alla formazione e alla vita associativa.
Paestum e Velia, il vino incontra l’archeologia
Per approfondire le opportunità di valorizzazione del territorio, Fisar, attraverso la Delegazione di Salerno, collabora con la Direzione dei Parchi archeologici di Paestum e Velia e con l’Università di Salerno. Il programma prevede un’attività al Parco archeologico e un confronto sulle strategie di promozione del Cilento. L’obiettivo è mettere in relazione patrimonio archeologico, paesaggio e produzioni agroalimentari, considerando anche l’enoturismo come possibile leva di sviluppo economico per le comunità locali.
Miglior Sommelier Fisar 2026, la finale durante la cena di gala
La sera di sabato 24 ottobre, durante la cena di gala, si svolgeranno le prove finali per il titolo di Miglior Sommelier Fisar - Premio Rastal 2026. La competizione valuta le competenze degli associati attraverso prove che riguardano la preparazione tecnica, la gestione del servizio in sala, la capacità di raccontare un vino al pubblico e due degustazioni alla cieca. Il concorso mette così alla prova conoscenze, capacità comunicative e abilità pratiche richieste nella professione del sommelier.
Fisar, si elegge il Consiglio nazionale per il quadriennio 2027-2030
Il congresso sarà anche un momento di rinnovo degli organi della Federazione. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, gli associati presenti ad Ascea e quelli collegati online dalle diverse regioni italiane saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio nazionale Fisar, che resterà in carica per il quadriennio 2027-2030.